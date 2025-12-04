Justo Villar: “Es algo que ya nos posibilita soñar nuevamente”

El ex arquero expresó su inmensa alegría por haber alcanzado el objetivo de clasificar al Mundial y participar en el sorteo. “Inmensamente feliz de estar acá, de algo que habíamos soñado mucho tiempo, por el que peleábamos mucho tiempo, por lo que los jugadores soñaban poder estar acá y poder estar en el sorteo mundial para saber con quiénes vamos a jugar en las primeras fases de este mundial. Para nosotros es algo que ya nos posibilita soñar nuevamente para lo que viene después. Y eso nos motiva muchísimo”.

Consultado sobre cómo vivió sorteos mundialistas anteriores, el gerente deportivo rememoró su experiencia en 2009 para el sorteo del Mundial Sudáfrica 2010. “Yo me acuerdo en ese momento dónde estaba, estaba yendo a un partido con Valladolid, yo estaba en Valladolid, en el bus estaba. Y me acuerdo que iba escuchando en la radio qué selección nos iba a tocar. Bueno, a mí me tocó la del 2002 sin saber que me iba a ir al mundial, la del 2006 sí sabiendo, y la del 2010 siendo protagonista también, pero hoy estando acá, otra la sensación”.

El mundialista, quien estará presente como delegado en el sorteo de mañana, auguró que los jugadores vivirán el evento con gran expectativa. “Yo creo que van a estar pendientes. Ya te digo, yo estaba escuchando por radio, en ese tiempo todavía se escuchaba por radio, ahora en vivo, en redes sociales, al minuto van a tener la información y yo creo que todos están pendientes. Demasiado pendientes, hoy tenemos ese beneficio de poder venir a jugar un mundial acá en estos países que son maravillosos, y donde la gente de Paraguay va a venir a ver a su selección, a la albirroja, y también la gente que está acá va a estar orgullosa de poder venir”.

Desde su rol de Director Deportivo, Villar analizó el panorama geográfico y logístico de Norteamérica, señalando las sedes que podrían representar mayores desafíos. “Yo creo que lo más complejo, por jugar en la altura, uno es México, otro es Canadá, que tiene también vuelos muy largos, entre una sede y otra que tiene Canadá. A nosotros, por lo que vivimos otra vez, por lo que conocemos de nuestros compatriotas viviendo acá en Estados Unidos, la costa este para nosotros es maravillosa, porque el otro día nos sentimos locales jugando en Filadelfia. Había muchísima gente, es más, se sintió más en el himno de nuestro país que el himno de Estados Unidos, y eso fue algo que me pasó por primera vez”.