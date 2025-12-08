Selección Paraguaya
08 de diciembre de 2025 - 15:00

Gustavo Gómez y el balance de su temporada en Palmeiras y Paraguay

Gustavo Raúl Gómez Portillo (32 años), capitán de la Albirroja y de Palmeiras.
El defensor central paraguayo, Gustavo Gómez, finalizó su temporada con el Palmeiras y la Albirroja, y utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir sus sentimientos y proyecciones de cara al 2026. Tras un año que dejó al Verdão como subcampeón tanto en el Brasileirão como en la Copa Libertadores, y que también tuvo la clasificación de la selección paraguaya a la Copa del Mundo después de 16 años, el capitán hizo un balance de lo vivido en 2025.

Por ABC Color

El “mariscal” guaraní, una de las figuras más importantes del fútbol sudamericano, se refirió primero al desempeño del Palmeiras: “La temporada 2025 fue de gran aprendizaje para todos. Sabíamos que sería un año atípico para el Palmeiras, con el Mundial de Clubes y una importante renovación de la plantilla, y a pesar de los obstáculos, logramos luchar por los títulos. Lamentablemente, no ganamos ninguno, pero mantenemos la cabeza alta y tenemos muchas ganas. Conocemos nuestro potencial y estoy convencido de que 2026 será un año mucho mejor. Los grandes equipos se nutren de logros, y queremos tener otra temporada histórica para el club, contando siempre con el apoyo de la afición de Palmeiras”.

El capitán de la Albirroja también destacó el logro conseguido con su selección nacional, que selló su boleto a la Copa del Mundo, rompiendo una sequía que se extendía desde 2010. “Con mi selección nacional, también fue un año intenso, y con la ayuda de mis compañeros, el cuerpo técnico y todos los dedicados al equipo, logramos llevar a Paraguay al Mundial después de mucho tiempo. Fue un orgullo indescriptible; cumplimos un sueño de la infancia, y el año que viene queremos hacer aún más. Gracias a todos los que me apoyaron durante todo el año. Ahora es momento de recargar las pilas y afinar nuestras lanzas. Nos esperan grandes logros”.