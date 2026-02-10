Óscar Cardozo sobre el penal contra España: “No podía chutar muy fuerte”

El atacante reflexionó sobre la naturaleza del fallo deportivo y cómo la crítica externa contrastó con su propio dolor interno. “Son cosas que pasan. No sé yo porqué tanto por un penal la gente, algunas personas, pero eso pasa. Nadie quiere que haya errores, un trabajador que levanta a casa, por ejemplo, no va a querer hacer mal su trabajo también. Entonces, en todos los ámbitos pasa esta cosa. Uno falla y, bueno, no es porque quiere”.

Sobre el impacto personal de aquella eliminación, el ex internacional paraguayo confesó el calvario que vivió tras el partido. “Sufrimos todos, yo también sufrí, yo sufrí más que muchas personas. Porque era en el Mundial, un penal, sabiendo que si hacía el gol, estaba la posibilidad de pasar. Pero sí, muchas cosas, yo no podía dormir, me llegaba todo, impresionante fue, sufrí mucho, pero gracias a Dios tuve ahí a mi familia a mi lado, a mis hermanos, a mis padres, a mi señora, que siempre está ahí al lado mío también alentándome. Y los amigos, que son fundamental también en estos casos”.

Uno de los puntos más reveladores de la entrevista fue la confesión sobre su estado físico antes de la cita mundialista. El oriundo de Campo 9 arrastraba una lesión con Benfica que limitó su capacidad de remate en el momento de enfrentar a Casillas. “¿Por qué no chuteé así? ¿por qué no hice así? pero ya es tarde. No es excusa, pero yo en antes del Mundial me lesioné con Benfica en mi tendón de Aquiles, casi se soltó mi tendón de Aquiles. Cuando se fue junto a mí el señor el finado masajista, quien me puso bien otra vez mi tobillo, que salió del lugar y le afectó un poquito a mi tendón de Aquiles. Pero gracias a Dios llegué bien, pero con un poquito de dolor, porque él me decía, este dolor te va a pasar de todo en un año y medio, dos por ahí, y así mismo pasó. El penal no podía chutar muy fuerte. No podía chutar muy fuerte, de coloque nomás podía chutar, o sea, medio coloque-fuerte”.

Finalmente, el atacante revivió los segundos previos al remate y la decisión técnica que tomó en décimas de segundo, la cual terminó favoreciendo la estirada del portero español. “¿Y por qué no hice esto, verdad? ¿Por qué no hice aquello? Pero ya tarde, porque también podía mirarle al arquero otra vez, pero ahí decidí chutar en ese lado, bajé la cabeza y ya sabía dónde iba a chutar, y justo se fue también el arquero hacia ahí”.

