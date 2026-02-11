La selección paraguaya ultima detalles logísticos para su estreno mundialista

Una de las prioridades para la delegación paraguaya era la elección del campamento base o “búnker”. Según explicó Villar, la APF ya tiene prácticamente asegurada su primera opción dentro de las alternativas gestionadas ante la FIFA. “Tenemos la posibilidad, nosotros habíamos hecho el recorrido para solicitar a FIFA dentro de las cinco posibilidades que nos daba, y lo más probable es que ya tenemos parte en la confirmación de que nos van a dar la que nosotros elegimos como primera posibilidad. Estamos pensando que va a ser en San José, que está cerca de Santa Clara, del estadio (Levi’s Stadium) donde vamos a jugar los dos partidos de la segunda fecha y la tercera fecha”.

Preparación en el nuevo CARDE y despedida con la gente

En cuanto a la agenda de entrenamientos, el ex-portero descartó la realización de un partido amistoso en suelo paraguayo, aunque adelantó que la primera etapa de la preparación se realizará en Ypané para estrenar lo que serán las renovadas instalaciones del Centro de Alto Rendimiento. “En Estados Unidos sí (habrá amistoso), en Asunción creo que vamos a hacer la preparación aprovechando que estamos remodelando el CARDE, estamos haciendo un nuevo hotel, la cancha nueva, la cancha de entrenamiento, entonces queremos apretar esos tiempos y poder llegar bien para mayo y poder hacer la preparación de la primera semana por acá, tener algún entrenamiento a puertas abiertas, que es lo que estamos pensando, poder organizarlo, y poder hacer un entrenamiento a puertas abiertas para compartir con la gente y después viajar a Estados Unidos y jugar un partido amistoso en Estados Unidos antes del primer partido con Estados Unidos”.

El camino albirrojo en el Grupo D

La Albirroja integrará el Grupo D del Mundial 2026. El estreno oficial será ante el anfitrión, Estados Unidos, el viernes 12 de junio en el SoFi Stadium de Inglewood. Posteriormente, el equipo se trasladará a Santa Clara para disputar sus dos encuentros restantes en el Levi’s Stadium. El viernes 19 de junio enfrentará al clasificado del repechaje europeo (que se definirá en marzo entre Turquía, Rumania, Eslovaquia y Kosovo), y cerrará la fase de grupos el jueves 25 de junio ante la selección de Australia.