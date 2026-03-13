Robert Harrison y el futuro de Gustavo Alfaro en la selección...

Gustavo Alfaro finaliza contrato con Paraguay después del Mundial 2026. La concentración puesta en la Copa del Mundo, previamente con los amistosos de la Fecha FIFA ante Grecia y contra Marruecos, impide hoy pensar o hablar de una renovación con el entrenador de 63 años, principal protagonista del regreso de la Albirroja al certamen más importante de selecciones.

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Pero de todas maneras, el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) fue consultado sobre el futuro de Alfaro. Robert Harrison aseguró que “queremos que continúe” y añadió que “sería un lujo contar con él para las próximas Eliminatorias”. “De nuestro lado él tiene toda la garantía de que nosotros queremos que él continúe”, comenzó el directivo a ABC TV.

“Sería un lujo contar con el profe Alfaro”

“Él ha hecho un gran trabajo, no ha llevado un Mundial después de dieciséis años. Se ha sentido su mano dentro y fuera del equipo así que yo creo que sería un lujo contar con el profe Alfaro para las próximas Eliminatorias también”, mencionó Harrison poco después de la reelección como titular de la APF en la Asamblea General Ordinaria del ente rector del fútbol paraguayo.