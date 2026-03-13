Selección Paraguaya
13 de marzo de 2026 - 13:56

Robert Harrison y el futuro de Gustavo Alfaro en la selección...

Imagen sin descripción

Robert Harrison habló del futuro de Gustavo Alfaro y aseguró que “sería un lujo contar con él para las próximas Eliminatorias”.

Por ABC Color

Gustavo Alfaro finaliza contrato con Paraguay después del Mundial 2026. La concentración puesta en la Copa del Mundo, previamente con los amistosos de la Fecha FIFA ante Grecia y contra Marruecos, impide hoy pensar o hablar de una renovación con el entrenador de 63 años, principal protagonista del regreso de la Albirroja al certamen más importante de selecciones.

Lea más: “Gastón Olveira es un jugador elegible para nuestra selección”

Pero de todas maneras, el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) fue consultado sobre el futuro de Alfaro. Robert Harrison aseguró que “queremos que continúe” y añadió que “sería un lujo contar con él para las próximas Eliminatorias”. “De nuestro lado él tiene toda la garantía de que nosotros queremos que él continúe”, comenzó el directivo a ABC TV.

El argentino Gustavo Alfaro (d), entrenador de la Selección de Paraguay, en la conferencia de prensa previa al partido frente a Corea del Sur en la gira asiática de la Fecha FIFA de octubre.
El argentino Gustavo Alfaro (d), entrenador de la Selección de Paraguay, en la conferencia de prensa previa al partido frente a Corea del Sur en la gira asiática de la Fecha FIFA de octubre.

“Sería un lujo contar con el profe Alfaro”

“Él ha hecho un gran trabajo, no ha llevado un Mundial después de dieciséis años. Se ha sentido su mano dentro y fuera del equipo así que yo creo que sería un lujo contar con el profe Alfaro para las próximas Eliminatorias también”, mencionó Harrison poco después de la reelección como titular de la APF en la Asamblea General Ordinaria del ente rector del fútbol paraguayo.

esponsors especiales de Mundial x ABC