Van llegando los Albirrojos para afrontar el amistoso ante Grecia

A través de sus redes sociales, la Albirroja compartió el arribo progresivo de los convocados a la sede del operativo. En esta ocasión, la atención se centró en tres de las cinco novedades que presenta la lista para esta gira europea. El primero en reportarse fue Gustavo Caballero, extremo del Portsmouth, quien llegó con Diego Gómez del Brighton & Hove Albion, sindicado como el hombre del momento, tras anotar cinco goles en la Carabao Cup, se convirtió en el primer paraguayo en ser máximo artillero en una competencia oficial del fútbol inglés.

El mensaje de la delegación en redes fue contundente respecto al objetivo de estos fogueos: “Los albirrojos se van sumando de cara a los encuentros de preparación rumbo al Mundial Norteamérica 2026”. Entre las postales de la jornada, destacaron también las figuras de los recientemente nacionalizados, el volante ofensivo Maurício Magalhães de Palmeiras y el portero de Olimpia Gastón Olveira, cuyas citaciones generan una gran expectativa y debate entre la afición por su presente deportivo.

Bajo las órdenes del estratega Gustavo Alfaro, un importante contingente ya está a disposición del seleccionador albirrojo. El grupo inicial está compuesto por los porteros Roberto “Gatito” Fernández y Gastón Olveira; los defensores Alan Benítez, Juan José Cáceres, Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez y Junior Alonso; los mediocampistas Damián Bobadilla, Matías Galarza Fonda, Lucas Romero, Maurício Magalhães y Diego Gómez; y los atacantes Miguel Almirón, Julio Enciso, Ramón Sosa y Gustavo Caballero.

Se espera que en las próximas horas la delegación nacional quede completa con el arribo de los demás citados. Se sumarán al grupo Orlando Gill, José Canale, Fabián Balbuena, Omar Alderete, Alexandro Maidana, Gabriel Ávalos, Alex Arce, Braian Ojeda, Alejandro Romero Gamarra y Antonio Sanabria, completando así el plantel a disposición de Gustavo Alfaro. Con este grupo, Paraguay cerrará su preparación previo al Mundial 2026, enfrentando a dos rivales de jerarquía: primero se medirá ante Grecia en Atenas este viernes 27 de marzo, para luego trasladarse a Lens y chocar ante la campeona africana, Marruecos, el martes 31 del presente mes.