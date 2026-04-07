Los Pynandi se aprestan para el Acapulco Beach Soccer Cup

El combinado nacional, dirigido por Joaquín Molas, buscará sumar rodaje y protagonismo en este torneo, que servirá como una exigente prueba ante rivales de alto nivel en la disciplina.

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Para esta competencia, el estratega convocó a 12 jugadores: Yoao Rolón (Sportivo Luqueño), Carlos Ovelar (San Antonio), Sixto Cantero (Sportivo Luqueño), Mathias Martínez (Sportivo Luqueño), Carlos Carballo (Recoleta FC), Milciades Medina (Recoleta FC), Néstor Medina (Sportivo Luqueño), Valentín Benítez (Sportivo Luqueño), Luis Gómez (Recoleta FC), Thiago Barrios (Recoleta FC), Matías Luraschi (Sportivo Luqueño) y Nicolás Bareiro (San Antonio).

El debut de los Pynandi será ante el anfitrión México el jueves 9 a las 21:30 (00:30 del viernes 10 en horario paraguayo).

Posteriormente, enfrentarán a Portugal el viernes 10 a las 18:30 (21:30 de Paraguay), y cerrarán su participación frente a Estados Unidos el sábado 11 desde las 18:30 (21:30 de nuestro país).

El torneo representa una valiosa oportunidad para que Paraguay mida su nivel internacional, continúe consolidando su idea de juego y fortalezca el plantel de cara a futuros desafíos en el calendario del fútbol playa.