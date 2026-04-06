Balonmano: Convocatoria para preseleccionados Femenino U13 Zona Central y Capital

El torneo sudamericano de hándbol de esta categoría tendrá lugar en el mes de agosto próximo.

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Está habilitado el enlace al formulario de inscripción para integrar la preselección nacional femenina Sub 13 de balonmano: https://forms.gle/iEb7CdMeqsu4vBrJA

Las handbolistas que podrán participar de esta preselección son las nacidas en los años 2013 y 2014, pertenecientes a la Zona Central y Capital, según informó la CPH.

El coach Wilson Alfonso dispuso que tal formulario de inscripción sea completado en forma obligatoria para las atletas que deseen participar de la convocatoria abierta, que se llevará a cabo este 7 y 8 de abril.

La interacción del cuerpo técnico con las atletas será en las instalaciones de la Confederación, de 12:00 a 14:00.

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Paraguay se ha destacado desde hace años con las categorías formativas femeninas en cuanto torneo internacional ha participado.