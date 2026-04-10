Paraguay supera a Ecuador 2-0 por la Liga de Naciones femenina

El equipo dirigido por Herminio Barrios construyó el triunfo con paciencia y orden, destacándose tanto en la recuperación como en la eficacia ofensiva.
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Cindy Ramos abrió el marcador con una buena definición que encaminó el partido, mientras que en tiempo de adición Camila Arrieta, desde el punto penal, selló el resultado definitivo para desatar la celebración local.
Con este resultado, Paraguay toma impulso de cara a su próximo compromiso, que será el martes 14 de abril, cuando visite a Perú por la sexta fecha del torneo, con la intención de seguir sumando y afianzarse en la competencia.
Síntesis
Estadio: Defensores del Chaco. Árbitra: Anahí Fernández (URU). Asistentes: Adela Sánchez y Nohelia Giacomazzi. VAR: Diego Dunajec. AVAR: Santiago Fernández.
Paraguay: Alicia Bobadilla; Limpia Fretes, Tania Riso, Fiorella Martínez y Camila Arrieta; Cindy Ramos (73’ Belén Talavera), Griselda Garay (59’ Fanny Godoy) y Dulce Quintana; Lice Chamorro (87’ Belén Riveros), Lourdes González (59’ Rebeca Fernández) y Claudia Martínez. D.T.: Herminio Barrios.
Ecuador: Liceth Suárez; Jessy Caicedo (82′ Nicole Charcopa), Mayerli Rodríguez, Justine Cuadra y Manoly Baquerizo; Fiorella Pico (71’ Joselyn Espinales), Rosa Flores (71’ Karen Flores) y Evelyn Burgos (82′ Stefany Cedeño); Evelyn Arias, Nayely Bolaños y Mary Guerra (59’ Doménica Arboleda). D.T.: Eduardo Moscoso.
Goles: 32’ Cindy Ramos y 95’ Camila Arrieta (P).
Amonestadas: 38′ Lice Chamorro y 90′ Luisa Talavera (P).