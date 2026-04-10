Paraguay supera a Ecuador 2-0 por la Liga de Naciones femenina

La selección paraguaya de fútbol femenino logró una valiosa victoria este viernes es al imponerse por 2-0 sobre Ecuador en el estadio Defensores del Chaco, en el marco de la quinta fecha de la Liga de Naciones. La Albirroja mostró solidez en todas sus líneas, manejó los tiempos del partido y supo golpear en los momentos justos para quedarse con tres puntos importantes que fortalecen su campaña en el certamen.