Debut en el fútbol femenino en el Suramericano de Panamá, este domingo

La selección paraguaya femenina Sub 16, dirigida por el coach Gustavo Roma, intentará sortear con éxito a sus pares de Venezuela, a partir de las 10:00 de este domingo, en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) Luis “Matador” Tejada en Ciudad de Panamá.
Las competencias del fútbol femenino se extenderán hasta el sábado 18 de los corrientes, y Paraguay deberá enfrentarse a los equipos de Colombia, Venezuela y las anfitrionas, Panamá.
Componen el plantel guaraní: Estefani Ruiz Díaz, Milagros González (arqueras); Fiorella Mora, Brenda Gómez, Camila Martínez, Jazmín Rolón, Mariana Griebeler (defensoras), Oriana Benítez, Victoria Ucedo, Lía Fariña, Natalia Miranda, Milka Mora, Flor Vergara (volantes), Luciana Navero, Sofía Cabrera, Analía Arias, Emma Álvarez y Mariela Acevedo (delanteras).
Los muchachos
Por su parte, la selección masculina dirigida por Wilfrido Bazán debutará el lunes, extendiéndose las justas hasta el 19.
Se encuentran 18 futbolistas, y se enfrentarán a sus pares de Argentina, Bolivia y los dueños de casa.
El debut de los paraguayos será contra Panamá, el 15 enfrentarán a Argentina y el 17 tendrán enfrente a la selección boliviana.