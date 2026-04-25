Isidro Pitta, el calvario de las lesiones y el plan para volver a la nómina de Alfaro

La desaparición de Pitta de las últimas listas de convocados —incluyendo los duelos ante Ecuador y Perú, así como las giras por Asia, Norteamérica y Europa— no fue una decisión meramente táctica. El propio jugador reveló el calvario físico que le tocó enfrentar. “Sí, a mitad de año del año pasado tuve una lesión, una lesión un poco grave que me dejó 90 días fuera. También por eso no pude estar en los últimos combos. Y este comienzo de año tuve un esguince también de tobillo, que me perdió la pretemporada. Y después traté de enfocarme 100% nuevamente en la recuperación, estar físicamente bien para poder ahora, justamente, tener este momento”.

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A pesar de la distancia obligada de las canchas, la conexión con la Selección nunca se rompió. Según el “Vikingo”, el cuerpo técnico nacional siguió de cerca su evolución. “Sí, estuvieron siempre atentos; estuvieron ahí siguiendo también, con la gente del club, la recuperación que fue bastante complicada, que fue de posterior y que me tuvo 90 días fuera. Y ahora también 100% ya físicamente, volviendo a tener minutos y marcando goles, que es muy importante”.

La “tristeza” de quedar fuera y la recuperación de su condición física

No estar en la últimas convocatorias fue un golpe duro de digerir para el artillero, quien confesó el sentimiento que le produjo ver la lista desde fuera, aunque con una visión muy profesional sobre su estado de aquel entonces. “Obviamente, tristeza, porque uno siempre quiere estar en la selección; trabaja para eso, trabaja para poder llegar siempre a una convocatoria. Pero tranquilo también, porque sabía que no estaba al 100%. Yo creo que iba a ser algo no tan bueno también para mí volver y no estar al 100%, no hacer buenos partidos. Así que ahora, enfocado en lo que se viene: tratar de seguir haciendo buenos partidos acá en el club, seguir marcando goles para poder seguir en el radar”.

⚽️🎙️ Isidro Pitta Saldivar - Delantero de la #Albirroja, al ser consultado sobre la no convocatoria en el último combo:



🗣️ “Sentí tristeza, porque uno siempre quiere estar en la selección, uno trabaja para eso… ahora seguiré enfocado en lo que se viene para seguir estando en el… pic.twitter.com/uH7P1x01xd — ABC Deportes (@ABCDeportes) April 24, 2026

Para recuperar su mejor versión, Pitta no se conformó con los trabajos grupales y realizó un esfuerzo extraordinario fuera de las horas de club. “Sí, me estoy sintiendo súper bien. La verdad que hice una mini pretemporada solo, también, para poder estar a la par de mis compañeros. El torneo acá comenzó muy temprano; comenzó con los estaduales que prácticamente no pude jugar (solamente jugué la parte final) y ahora ya estoy al 100%, tanto física como mentalmente”.

El rol del “9” en la Albirroja vs. el Bragantino

Consultado sobre las diferencias de ser el referente de área en un esquema de club comparado con el de la selección nacional, Pitta analizó las ventajas técnicas de jugar para Paraguay y cómo el cambio de esquema en Brasil le ha facilitado la tarea. “En la selección, la verdad es que tenemos jugadores bastante buenos técnicamente que te hacen llegar al gol fácilmente; en los últimos partidos se pudo ver eso. La verdad es que acá en el club tengo que trabajar bastante cuando estaba jugando con un solo delantero y, obviamente, cuando jugás con dos puntas es mucho más fácil para el centro delantero quedarse dentro del área, buscar los espacios vacíos y tratar siempre de recibir las pelotas al espacio”.

Finalmente, el delantero cerró dejando claro que su actualidad es de plenitud total, algo vital en una liga donde no hay respiro. “Ahora estoy 100%. Me estoy sintiendo muy bien trabajando tanto en el club como fuera, cuidándome al máximo para poder llegar bien a los partidos que estamos jugando acá porque estamos jugando cada tres días, tenemos pocos días de recuperación, así que hay que estar al 100%”.