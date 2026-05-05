Almirón, rendido ante el pueblo paraguayo: “Hay gente que se endeuda para poder tener la entrada”

Miguel Almirón, el gran referente ofensivo de la Selección Paraguaya, no solo destaca por su velocidad en el campo, sino también por su sensibilidad fuera de él. En una entrevista exclusiva para el espacio de Instagram de Deporte Total USA, el canterano de Cerro Porteño abrió su corazón para hablar de lo que significa vestir la camiseta nacional y, sobre todo, del respaldo incondicional que reciben desde las gradas. Almirón elogió a los compatriotas que, a pesar de las crisis y los resultados adversos, nunca dejaron las banderas guardadas.

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Para el jugador del Atlanta United, el apoyo no es algo que se dé por sentado y destacó que la presencia del público fue el motor que los mantuvo en pie cuando los resultados no acompañaban. “El apoyo del pueblo paraguayo para nosotros siempre fue muy importante. Siempre yo estoy muy agradecido con la gente de Paraguay porque, en los peores momentos, ellos siempre estuvieron en la cancha; siempre fueron a apoyarnos a pesar del momento malo que estuvimos pasando”.

El futbolista demostró ser plenamente consciente del esfuerzo que implica para una familia asistir al Defensores del Chaco o cualquier otro estadio. “Creo que eso también es algo satisfactorio para nosotros: el poder darle esa alegría a ellos. Nosotros sabemos cuánto le cuesta a una persona comprar una entrada; creo que hay gente que se endeuda para poder tener la entrada para ir a ver los partidos, y nosotros tenemos muy en cuenta eso. Valoramos el esfuerzo que ellos hacen para poder estar ahí con nosotros, apoyándonos”.

Finalmente, el mediapunta dejó claro que ese compromiso de la gente se traduce en una responsabilidad innegociable para el grupo de jugadores en todos los partidos y en el Mundial 2026 no será la excepción. Cada gota de sudor en el césped tiene como objetivo devolver el cariño recibido. “Es por eso que nosotros también tratamos de dejar todo dentro del campo, darle esa alegría y retribuir un poco del cariño que ellos nos brindan a nosotros”.