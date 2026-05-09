Omar Alderete, titular en el empate de Sunderland con Manchester United

Sunderland sumó el segundo empate consecutivo en el tramo final de la Premier League 2025-2026. Por la fecha 36, los Gatos Negros igualaron sin goles con el Manchester United, que en la ronda anterior había asegurado el regreso a la Champions League. Omar Alderete fue titular y disputo todo el partido en el Stadium of Light de la ciudad de Sunderland.
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El equipo del futbolista paraguayo, que tiene asegurada la permanencia en la Primera División del fútbol inglés, llegó a los 48 puntos y quedó a 5 unidades del Brighton de Diego Gómez, que sin el mediocampista de la Albirroja (lesionado) goleó 3-0 al Wolverthampton de Enso González (lesionado) para ocupar puesto de clasificación a la próxima Conference League.
Premier League: Partidos de la fecha 36
Sábado
Liverpool 1-1 Chelsea
Brighton 3-0 Wolverthampton
Fulham 0-1 Bournemouth
Sunderland 0-0 Manchester United
Manchester City vs. Brentford (en juego)
Domingo
Burnley vs. Aston Villa: 10:00
Crystal Palace vs. Everton: 10:00
Nottingham Forest vs. Newcastle: 10:00
West Ham vs. Arsenal: 12:30
Lunes
Tottenham vs. Leeds United: 16:00