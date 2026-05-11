Lorenzo Melgarejo, reservado en la Albirroja para la Copa del Mundo

Acumulando méritos para al menos ser considerado por la selección nacional, Lorenzo Melgarejo fue incluido por Gustavo Alfaro en la lista preliminar. Ahora, el máximo artillero de Libertad y del torneo Apertura 2026, con 13 conversiones, tiene la misión de ingresar a la nómina final.

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El delantero de 35 años, natural de Loma Grande, Cordillera, lleva 9 apariciones con la Albirroja, 1 por las Eliminatorias Sudamericanas y 8 en amistosos.

⚽️ Lorenzo Melgarejo anotó un golazo para igualar el encuentro en el Luis Salinas.



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Los otros jugadores de Libertad que eventualmente podrían acudir a la Copa del Mundo son Alan Benítez (32) y Álvaro Campuzano (30).

Benítez acumula 8 partidos con la Albirroja, entre Eliminatorias y amistosos, mientras que Campuzano lleva 4, también entre selectivo para la Copa del Mundo y juegos de fogueo.

⚽️Lorenzo Melgarejo y un doblete para la remontada del Guma.



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Mundial 2026: EL fixture de la selección de Paraguay

Paraguay, integrante del Grupo D, jugará el viernes 12 de junio contra Estados Unidos, en el SoFi Stadium de Inglewood (estado de California), a las 22:00.

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El sábado 20 lidiará con Turquía, en el Levi’s Stadium de Santa Clara (California), a las 00:00 y el jueves 25 medirá a Australia, nuevamente en la sede de Santa Clara, a las 23:00.