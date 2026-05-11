Selección Paraguaya
11 de mayo de 2026 a la - 13:07

Lorenzo Melgarejo, reservado en la Albirroja para la Copa del Mundo

Lorenzo Antonio Melgarejo Sanabria, capitán y goleador de Libertad, integra la lista preliminar de la selección paraguaya para la Copa del Mundo 2026.
Lorenzo Antonio Melgarejo Sanabria, capitán y goleador de Libertad, integra la lista preliminar de la selección paraguaya para la Copa del Mundo 2026.APF

Lorenzo Melgarejo es uno de los tres futbolistas de Libertad en integrar la nómina preliminar de Paraguay para el Mundial 2026, a disputarse entre 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. El lomagrandense es el máximo goleador del torneo Apertura, con 13 tantos.

Por ABC Color

Acumulando méritos para al menos ser considerado por la selección nacional, Lorenzo Melgarejo fue incluido por Gustavo Alfaro en la lista preliminar. Ahora, el máximo artillero de Libertad y del torneo Apertura 2026, con 13 conversiones, tiene la misión de ingresar a la nómina final.

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El delantero de 35 años, natural de Loma Grande, Cordillera, lleva 9 apariciones con la Albirroja, 1 por las Eliminatorias Sudamericanas y 8 en amistosos.

Los otros jugadores de Libertad que eventualmente podrían acudir a la Copa del Mundo son Alan Benítez (32) y Álvaro Campuzano (30).

Benítez acumula 8 partidos con la Albirroja, entre Eliminatorias y amistosos, mientras que Campuzano lleva 4, también entre selectivo para la Copa del Mundo y juegos de fogueo.

Mundial 2026: EL fixture de la selección de Paraguay

Paraguay, integrante del Grupo D, jugará el viernes 12 de junio contra Estados Unidos, en el SoFi Stadium de Inglewood (estado de California), a las 22:00.

El sábado 20 lidiará con Turquía, en el Levi’s Stadium de Santa Clara (California), a las 00:00 y el jueves 25 medirá a Australia, nuevamente en la sede de Santa Clara, a las 23:00.

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