Selección Paraguaya
12 de mayo de 2026 a la - 21:23

Gustavo Alfaro compartió una charla motivacional con jóvenes golfistas

Encuentro de jóvenes golfistas con Gustavo Alfaro, entrenador de la selección nacional.
Encuentro de jóvenes golfistas con Gustavo Alfaro, entrenador de la selección nacional.

El director técnico de la selección paraguaya, Gustavo Julio Alfaro (63), mantuvo un encuentro con jugadoras de golf, donde dejó reflexiones sobre el deporte, el trabajo en equipo y la importancia de aprender de los errores para crecer competitivamente.

Por ABC Color

En un ambiente distendido, Gustavo Alfaro conversó con las jóvenes deportistas sobre su preparación y los desafíos que afrontarán próximamente en sus respectivas competencias.

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Durante la charla, el técnico de la Albirroja destacó los valores que transmite el golf y cómo estos pueden aplicarse también al fútbol y a la vida cotidiana.

“El golf es una escuela muy fuerte y muy linda. Te educa, te enseña a pensar, a focalizarte permanentemente en el presente y a salir rápido del error”, expresó Alfaro ante las jugadoras.

El entrenador utilizó ejemplos futbolísticos para explicar la importancia de reaccionar ante las adversidades. “Si te hacen un gol al minuto, todavía tenés mucho tiempo para revertirlo. Pero si te quedás enganchado en el error, no salís más”, reflexionó.

Además, remarcó el valor del trabajo colectivo incluso en disciplinas donde predomina el rendimiento individual. “Si no te apoyás en tus compañeros, no conseguís nada. El deporte en equipo es lo que marca la diferencia”, sostuvo.

Finalmente, Alfaro alentó a las jóvenes a disfrutar plenamente del deporte y perseguir sus objetivos sin limitaciones externas. “Disfruten el deporte, quiéranlo, trabajen para ser las mejores y que nadie les diga que hay algo que no pueden hacer”, concluyó.