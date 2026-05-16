Grêmio confirmó el grado de la lesión del paraguayo Fabián Balbuena

El jueves por la noche, el entorno de la selección paraguaya de fútbol pasó sobresaltos. En el duelo donde Grêmio venció a Confiança por la Copa de Brasil, el zaguero Fabián Balbuena ingresó al campo de juego y, apenas tres minutos después, tuvo que pedir el cambio. La peor pesadilla, con la cita mundialista a la vuelta de la esquina, parecía hacerse realidad tanto para el “Tricolor gaúcho” como para la Albirroja.

Sin embargo, tras las horas de máxima tensión, la calma vuelve a estar presente este sábado. El departamento médico del club de Porto Alegre le realizó los estudios correspondientes al defensor oriundo de Ciudad del Este y los resultados descartaron un escenario de gravedad. Su presencia en la Copa del Mundo no corre peligro.

El parte médico oficial de Grêmio

Para cortar de raíz con las especulaciones, el conjunto brasileño emitió un comunicado oficial detallando la situación de su futbolista: “El Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que el defensa central Balbuena ha sido diagnosticado con una lesión de grado I en la musculatura posterior del muslo izquierdo, con un tiempo estimado de recuperación de dos semanas”.

INFORME MÉDICO 🇪🇪

O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que o zagueiro Balbuena foi diagnosticado com lesão grau I na musculatura posterior da coxa esquerda, com prazo de retorno de duas semanas. pic.twitter.com/OYJSgBffGz — Grêmio FBPA (@Gremio) May 16, 2026

Cronología de tres minutos de pura tensión

La insólita situación del “General” se dio en un partido accidentado desde la primera mitad. Fabián Balbuena no formaba parte del once titular, pero en el segundo minuto de adición antes del descanso tuvo que saltar de urgencia a la cancha para reemplazar al lesionado Gustavo Martins.

El paraguayo llegó a completar los instantes finales de esa primera parte, pero el dolor muscular apareció de inmediato. De cara al inicio de la etapa complementaria, el cuerpo técnico liderado por Luis Castro, decidió no arriesgarlo y el zaguero central ya no regresó al campo, dejando su lugar para el ingreso del histórico Walter Kannemann.

Al tratarse de una dolencia de grado uno, el defensor de la Albirroja estará de baja por catorce días, tiempo justo para encarar la puesta a punto final de cara al debut mundialista, en el que Paraguay tendrá su estreno el viernes 12 de junio, ante uno de los anfitriones, Estados Unidos, encuentro que tendrá lugar en el SoFi Stadium.