Matías Galarza regresará a River tras su paso por la MLS y apunta al Mundial con Paraguay

El mediocampista paraguayo Matías Galarza había llegado al conjunto estadounidense en marzo con el objetivo de sumar continuidad y ritmo de competencia pensando en su participación con la selección paraguaya en el Mundial 2026.

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Durante su estadía en la Major League Soccer disputó 13 partidos y acumuló 847 minutos en cancha.

La operación incluía una obligación de compra de tres millones de dólares si el paraguayo alcanzaba el 50% de participación en los encuentros del semestre. Sin embargo, pese a quedar cerca de cumplir esa condición, Atlanta United optó por no avanzar con la contratación definitiva debido a cuestiones salariales y reglamentarias de la liga norteamericana.

El entrenador Gerardo Martino reconoció públicamente las dificultades para sostener al futbolista dentro del plantel, principalmente porque el club ya ocupa sus plazas de “Designated Player” con Miguel Almirón, Emmanuel Latte Lath y Alexey Miranchuk.

Un futbolista clave pensando en la Albirroja

A sus 24 años, Galarza sigue siendo considerado una pieza importante dentro del proceso de la selección paraguaya rumbo al Mundial 2026. Su despliegue, intensidad y versatilidad en la mitad de la cancha lo mantienen como una de las variantes valoradas por Gustavo Alfaro, entrenador de la Albirroja.

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Antes de llegar a River, el volante tuvo una destacada etapa en Talleres, donde mostró su mejor versión en el fútbol argentino y despertó el interés de clubes importantes del continente.

Aunque no logró consolidarse plenamente en River bajo la conducción de Marcelo Gallardo, el paraguayo todavía conserva mercado internacional y podría volver a salir tras la disputa de la Copa del Mundo.

La intención del club millonario, que ahora cuenta con la conducción de Eduardo Coudet, sería analizar nuevas ofertas una vez finalizado el Mundial, apostando a que una buena actuación con la Albirroja pueda potenciar nuevamente el valor del futbolista paraguayo.