¡Llegó el goleador! Alex Arce ya está en el país con el chip del Mundial 2026 activado

La expectativa por la Copa del Mundo 2026 ya se siente en el aire. El delantero de Independiente Rivadavia, Alex Arce, llegó al país para sumarse a los trabajos de la selección paraguaya de fútbol. A sus 30 años, el atacante oriundo de la ciudad de Carapeguá arribó a Asunción procedente de Argentina tras integrar la prelista de Gustavo Alfaro.

Arce forma parte del grupo de “adelantados” que arranca este domingo los entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento (CARDE) de Ypané, con la mira puesta en el último amistoso ante Nicaragua el viernes 5 de junio a las 19:15.

A su llegada, el goleador dejó sus sensaciones sobre este regreso y lo que se viene: “Sí, obviamente que sí. La verdad que muy contento por volver a mi país. Bueno, uno siempre extraña. Venimos de la mejor manera, con muchas ganas y, bueno, vamos a ver qué pasa más adelante”.

Recuperando el nivel y rompiéndola en la Copa Libertadores

Tras superar un arranque de año complicado por una lesión, el paraguayo recuperó su racha goleadora en el plano internacional, un factor clave para su consideración en la Albirroja. “Arranqué un poco mal, digamos; tuve una lesión de clavícula que me dejó afuera casi un mes y medio y, bueno, ahora recuperando el nivel que había mostrado. Gracias a Dios se me abrió el arco de nuevo, vengo haciendo goles y eso es muy importante para mí. Bueno, como siempre dije: nosotros, los delanteros, vivimos de goles, así que esperemos seguir así”.

“La verdad que mucha felicidad. Bueno, muy orgulloso de estar acá, de estar en la pre-lista. Es algo único para cada jugador, así que esperemos estar en la lista final. Es un gran sueño mío y, bueno, venimos haciendo las cosas bien y, bueno, vamos a ver qué pasa”, continuó diciendo el ex-Sportivo Ameliano.

#SelecciónParaguaya | "ESPERO SEGUIR Y TERMINAR COMO GOLEADOR" 🏆



Las declaraciones de Alex Arce tras arribar al país para sumarse a los trabajos de la Selección Paraguaya 🇵🇾#ABCDeportes #ElJuegoQueSentimos #730AM pic.twitter.com/fnLDLreGiH — ABC Deportes (@ABCDeportes) May 23, 2026

Los rumores de su vuelta a Argentina y la competencia interna

Arce no esquivó los cuestionamientos que surgieron en su momento sobre su decisión de regresar al fútbol argentino ni los rumores que tocaron a su entorno. “Sí, se dijo un montón de cosas. En algún momento también dijeron muchas cosas de mi señora, pero bueno... cosas que no fueron. Fue una decisión mía, con la familia. La verdad que en Mendoza viví momentos muy lindos, me tocó de vuelta volver y, bueno, estamos bien, la pasamos muy bien ahí y nos sentimos bien a gusto”.

Sobre su quedó molesto tras todo lo que se decía tras dejar la Liga de Quito, el atacante expresó. “Sí, un poquito sí, pero bueno, tampoco hay que darle mucha importancia. Yo sabía a lo que iba, ya conocía la institución y, bueno, el club viene creciendo bastante bien y pertenecer a ese club y, bueno, seguir haciendo historia ahí es algo muy importante para mí”.

Estar en la cima de los artilleros continentales le da un respaldo enorme, justo cuando la competencia por la delantera albirroja se vuelve más picante con los retornos de Robert Morales y Carlos González. “Sí, obviamente que eso genera mucha confianza. Como dije, nosotros los delanteros vivimos de goles y, bueno, estar ahí arriba de la tabla de los goleadores de la Copa Libertadores es algo muy lindo. Espero seguir ahí y, bueno, poder terminar también como goleador”.

Sobre la competencia interna con los demás delanteros, manifestó. “De mi parte yo lo tomo bastante bien. Hay muchos jugadores en mi posición que la vienen rompiendo, que están haciendo goles también y, bueno, eso es muy importante para el prospecto seguro, para tomar la decisión. Pero bueno, yo de mi parte seguir en lo mío, seguir haciendo mi trabajo y, bueno, uno siempre sueña con estar y, bueno, ahora vamos a ver qué pasa”.

La confianza de Gustavo Alfaro y el sueño mundialista

El atacante destacó el conocimiento previo que tiene el DT argentino sobre sus condiciones, algo que se remonta a su etapa en el fútbol ecuatoriano. “Sí, la verdad que el profe me dio mucha confianza. El año anterior también estuve en un buen momento en Liga de Quito, donde llegué a ser convocado por el profe y, bueno, casi estuve en todo el proceso, digamos. Me tocó jugar algunos partidos, más precisamente partidos en la altura, y yo creo que hice bien mi trabajo, hice lo que el profe me pidió y, bueno, contento por la confianza que me da”.

Sobre su presente, que lo sitúa como máximo goleador de la Copa Libertadores. “Obviamente que los goles son muy importantes para uno y, bueno, estar ahí arriba como dije, siendo goleador de la Copa Libertadores, a uno le motiva mucho y, bueno, como dije, tengo el sueño y, bueno, ojalá que se cumpla”.

Los “adelantados” en la Albiróga

Además de Alex Arce, el búnker de la selección ya empieza a recibir a sus figuras de cara al reacondicionamiento físico. Julio Enciso, Matías Galarza y Gustavo Caballero ya se encuentran en el país. A ellos se suman Alexandro Maidana, Juan Cáceres, Braian Ojeda, Miguel Almirón y Antonio Sanabria, completando el grupo de avanzada que pondrá primera marcha este domingo bajo las órdenes del cuerpo técnico.