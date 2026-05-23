Llegó Matías Galarza: al modo selección para el Mundial 2026

Matías Galarza llegó hoy a Asunción para comenzar a trabajar en la selección de Paraguay con miras al Mundial 2026. El futbolista paraguayo de 24 años, que llegó procedente de Estados Unidos, integra la prelista de Gustavo Alfaro y forma parte del grupo que arranca este domingo los entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento (CARDE) de Ypané.

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“Vengo feliz, vengo con ritmo”, expresó Galarza a ABC TV en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. El mediocampista ofensivo, que no continuará en el Atlanta United de la Major League Soccer, disputó 13 partidos en el semestre, todos con la franquicia norteamericana. “Fue para bien, la verdad que me ayudó muchísimo”, explicó el jugador, que debe retornar a River Plate.

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Además de Galarza, Julio Enciso y Gustavo Caballero, quienes ya están en el país; Alexandro Maidana, Juan Cáceres, Braian Ojeda, Miguel Almirón, Alex Arce y Antonio Sanabria son los adelantados que empiezan a activar en la Albiróga. El viernes 5 de junio, a las 19:15, la Albirroja enfrenta a Nicaragua en el último amistoso antes de la Copa del Mundo.