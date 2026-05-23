Mathías Villasanti reaparece en Gremio tras casi 10 meses de inactividad

Gremio incorporó nuevamente a Mathías Villasanti a su lista de convocados en un momento de alta tensión deportiva. El mediocampista paraguayo reapareció en la nómina del Tricolor Gaúcho durante el triunfo 3-2 frente a Santos, correspondiente a la decimoséptima jornada del Brasileirao. La presencia del volante representó su primera convocatoria en casi diez meses.

El contexto del partido: un cruce directo en la zona baja

El encuentro ante Santos no fue un partido más en el calendario. El cruce se jugó como un verdadero “duelo directo” en la parte baja de la clasificación, con implicancias inmediatas para la permanencia. La derrota dejó al Peixe dentro de la zona de peligro, en un grupo que hoy también integran Mirassol, Remo y Chapecoense. El triunfo no solo significó un respiro de puntos de oro para Gremio, sino que también reordenó las presiones y las urgencias en la tabla de posiciones.

Recuperado, pero aún sin minutos oficiales

La principal novedad en el vestuario de Porto Alegre fue, precisamente, el paraguayo. El mediocampista se encuentra totalmente recuperado de una lesión grave sufrida en agosto de 2025. Aun así, el retorno fue más simbólico que competitivo en esta oportunidad porque no disputó minutos ante Santos. Para dimensionar la magnitud de su inactividad futbolística, su último partido oficial data del 17 de agosto de la temporada anterior.

La advertencia del DT: Los minutos se ganan en el día a día

Tras el encuentro, el entrenador de Gremio, Luís Castro, se refirió con total franqueza a la posibilidad de que el paraguayo vaya ganando protagonismo en el equipo titular y dejó una fuerte declaración sobre el nivel de exigencia interna que rige en el plantel: “Villasanti puede sumar minutos; si trabaja para ganarse los minutos y es mejor que sus compañeros en el entrenamiento, sumará minutos. Si no está al nivel de sus compañeros y ellos están mejor que él, no sumará minutos. Los minutos se ganan a través de lo que hacen en el entrenamiento, cuando podemos entrenar”.

🇪🇪 SE TREINAR BEM JOGA!



Luís Castro falou sobre a possibilidade de Villasanti ganhar minutagem com a camisa do Grêmio. Para o treinador, Villa vai receber oportunidade desde que apareça bem nos treinamentos. pic.twitter.com/F5y7Ys72VW — Rádio Imortal 🇪🇪 (@rdimortal) May 24, 2026

La Albirroja mira de cerca: ¿Llega a la lista final del Mundial?

El regreso del volante tiene una lectura que trasciende las fronteras del fútbol brasileño. El jugador formado en la cantera de Cerro Porteño es considerado una pieza central en la estructura de la selección paraguaya dirigida por Gustavo Alfaro, y su evolución física se sigue bajo lupa a medida que se acerca el gran corte: la confirmación de la lista de 26 futbolistas que representarán a Paraguay en el Mundial. El plan estratégico con el futbolista será aguardado hasta última hora con el objetivo primordial de evitar sorpresas indeseadas al momento de cerrar la convocatoria definitiva. En otras palabras, su alta médica y su eventual ritmo competitivo en las próximas semanas se convertirán en un factor decisivo para la planificación del seleccionador alborrojo.