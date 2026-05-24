La Albirroja de Gustavo Alfaro puso en marcha el operativo mundialista en Ypané

La selección paraguaya completó este domingo su primer entrenamiento oficial en el marco del operativo de preparación rumbo al Mundial 2026. La movilización se desarrolló en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo “Esc. Óscar Harrison” (CARDE) de Ypané, donde el cuerpo técnico encabezado por Gustavo Alfaro comenzó a moldear el plan táctico y físico de cara a la gran cita internacional.

El estratega argentino dio el puntapié inicial a las actividades con un grupo selecto de siete futbolistas, todos ellos que militan en el exterior, quienes ya se pusieron el chip mundialista de forma inmediata. Atendiendo que los seleccionados del plano. Los citados del plano local, además de cumplir con la última fecha del torneo Apertura, tienen compromisos tanto en Copa Libertadores y Sudamericana, durante la semana.

Caras conocidas y una incorporación vespertina

En el arranque de la jornada dominical, los primeros en reportarse a las órdenes de Alfaro en el búnker albirrojo fueron el lateral Juan Cáceres, los mediocampistas Damián Bobadilla y Matías Galarza, junto a los atacantes Julio Enciso, Gustavo Caballero, Gabriel Ávalos y Álex Arce. Ya por la tarde se sumó al campamento el enganche del Al-Ain de Emiratos Árabes Unidos, Alejandro “Kaku” Romero Gamarra, completando así el primer lote de jugadores que buscarán ganarse un lugar definitivo en la consideración del director técnico.

Intensidad y balón en el primer día de campo

La jornada de trabajo en Ypané estuvo lejos de ser un simple movimiento de ablande. Las tareas comenzaron con una intensa activación en el gimnasio del CARDE, seguida por ejercicios de coordinación general diseñados por los preparadores físicos.

Posteriormente, la acción se trasladó a las canchas principales. Bajo la atenta mirada de Gustavo Alfaro y sus asistentes, los seleccionados realizaron exigentes trabajos de circulación de balón con definición de cara al arco. Para cerrar la movilización, el cuerpo técnico dispuso una serie de juegos en espacio reducido, exigiendo la máxima intensidad y ritmo de juego para ir acostumbrando al plantel a la velocidad de la alta competencia internacional.

El plan de la Albirroja no se detiene

El búnker paraguayo mantendrá el ritmo y la concentración absoluta durante las próximas horas. El siguiente entrenamiento de la selección está programado para este lunes a partir de las 17:00. Nuevamente las instalaciones del CARDE albergarán los trabajos del combinado nacional, los cuales se llevarán a cabo a puertas cerradas, permitiendo que Alfaro y sus dirigidos comiencen a blindar la intimidad del grupo de cara a los desafíos que se avecinan apuntando la vuelta albirroja a la cita ecuménica, tras 16 años de ausencia.