“Kaku” Romero Gamarra llegó al país para sumarse a la Albirroja

El chip mundialista ya está encendido en la selección paraguaya. Uno de los primeros futbolistas del exterior en pisar suelo guaraní fue Alejandro Romero Gamarra. El talentoso volante del Al Ain de los Emiratos Árabes Unidos llegó con la ilusión intacta de ganarse un lugar definitivo en la cita máxima y, de paso, se refirió al constante cariño —y los pedidos— que recibe por parte de las hinchadas más grandes del país:

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“Ahora a enfocarse en la selección y ojalá pueda estar en la lista final, así que a trabajar. Recibo muchos mensajes también para que venga a jugar al fútbol de Paraguay, de Olimpia, Cerro Porteño, así que tengo mucha presión con la familia, que 50% cada uno son de los dos equipos más grandes. Pero esperemos disfrutar este momento”, expresó el mediapunta que viene de coronarse campeón de la UAE League 2025-2026.

El futuro a nivel de clubes, en pausa

A pesar de los sondeos y el interés que despierta en cada mercado de pases, el “Kaku” dejó en claro que su cabeza está puesta exclusivamente en el seleccionado nacional. Al ser consultado sobre los pasos a seguir en su carrera tras su etapa en el fútbol asiático, el mediapunta priorizó los objetivos de la Albirroja: “Ahora quiero enfocarme en la selección, quiero dar lo mejor, poder estar en la lista final y después, bueno, veré mi futuro. Tengo varias cosas, pero tengo que hablar con mi representante después de que termine el Mundial”.

#SelecciónParaguaya | "RECIBO MENSAJES PARA VENIR A JUGAR A PARAGUAY" 🇵🇾



Declaraciones de Alejandro "Kaku" Romero en su llegada a Paraguay para sumarse a los trabajos de la Albirroja antes del #MundialxABC 🏆#ABCDeportes #ElJuegoQueSentimos #730AM pic.twitter.com/RUTPFQHfi3 — ABC Deportes (@ABCDeportes) May 24, 2026

La ilusión de la gente y el chip ganador

La expectativa del pueblo paraguayo es total ante el regreso a la máxima competencia del fútbol internacional. Al analizar el enorme entusiasmo que se generó en la hinchada y lo que representa este proceso para el país, Romero Gamarra reflejó el sentir del vestuario: “Bueno, creo que es algo único. Sabemos que nos acompañaron en todo momento y, bueno, esperamos verles pronto en el partido de despedida y poder hacer un gran Mundial y llegar muy lejos”.

Finalmente, respecto a las posibilidades reales de Paraguay en el torneo y a la posibilidad de dar el golpe ante las grandes potencias, el futbolista del Al Ain se mostró tajante y transmitió una fuerte dosis de confianza sobre el nuevo chip competitivo del grupo: “Obvio, obvio, pensamos en eso. Pensamos que podemos ganar, tenemos otra mentalidad y estamos contentos de volver a sumar y estar todos juntos otra vez”.