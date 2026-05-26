Tonny Sanabria y Cubas llegan con mucha ilusión al operativo Mundial 2026

Los paraguayos Andrés Cubas y Antonio Sanabria ya se encuentran en Paraguay para incorporarse a los trabajos de la selección paraguaya en el Centro de Alto Rendimiento de Ypané (Carde), de cara a los próximos desafíos rumbo al Mundial 2026.

La Albirroja continúa completando su plantel y entre ayer y este martes se produjo la llegada de dos nombres importantes para el esquema de Gustavo Alfaro: Andrés Cubas y Antonio Sanabria.

Cubas mediocampista del Vancouver Whitecaps de la Major League Soccer arribó ayer y desde este miércoles activará junto al grupo. A su llegada, Andrés dejó un mensaje optimista de cara a lo que viene para la Albirroja.

“Estamos para competirle a cualquiera”, expresó el volante, mostrando confianza en el crecimiento del seleccionado nacional.

#SelecciónParaguaya | “ESTAMOS PARA COMPETIRLE A CUALQUIERA” 💪🏼



Andrés Cubas llegó al país para sumarse a los trabajos de la Albirroja rumbo al #MundialxABC 🇵🇾#ABCDeportes #ElJuegoQueSentimos #730AM pic.twitter.com/lMneVI1BHO — ABC Deportes (@ABCDeportes) May 26, 2026

Por su parte, Tonny Sanabria también ya pisó suelo paraguayo y fue recibido por una importante cantidad de aficionados. El delantero quien también se sumará más tarde a los entrenamientos.

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#Albirroja | Antonio Sanabria llegó al país con la ilusión de cumplir el sueño de disputar un campeonato del Mundo.



🔶El 9 es la principal opción en punta para el entrenador Gustavo Alfaro.



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Tonny y Cubas se suman al entrenamiento de la Albirroja que está marcado para las 17:00 en el Carde y se suman a los que ya están activando: Juan José Cáceres, Damián Bobadilla, Matías Galarza, Julio Enciso, Gustavo Caballero, Gabriel Ávalos, Álex Arce, Alejandro Romero Gamarra y Braian Ojeda.

Esta mañana se espera la llegada de Miguel Almirón, del Atlanta United, también de la Major League Soccer.

¿Cuándo revelará Paraguay la lista de 26 convocados?

La nómina de 26 convocados todavía no tiene fecha de divulgación. Es más, en el cronograma de actividades presentado por la selección, no aparece la posible publicación de la lista, que sería a través de las redes sociales y posiblemente, sin conferencia de Gustavo Alfaro, quien tiene marcado charlar con los medios el 4 de junio, en la víspera del amistoso con Nicaragua.

Mundial 2026: Partidos de Paraguay en el Grupo D

EE.UU. vs. Paraguay | 12 de junio | 22:00 | Sofi Stadium | Inglewood

Turquía vs. Paraguay | 20 de junio | 01:00 | Levis Stadium | Santa Clara

Paraguay vs. Australia | 25 de junio | 23:00 | Levis Stadium | Santa Clara