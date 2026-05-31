Isidro Pitta, la pieza que completa la lista definitiva de Gustavo Alfaro

Según información del periodista Miguel Cáceres seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro, definió el último lugar disponible en su nómina oficial con una sorpresa de última hora: la convocatoria del delantero Isidro Miguel Pitta Saldívar. A sus 26 años, el atacante termina de perfilar el esquema albirrojo, sumando una valiosa alternativa ofensiva para el tramo final de la preparación mundialista.

La inclusión del atacante del “Vikingo” perteneciente a los registros del Red Bull Bragantino se concretó después de que el cuerpo técnico liderado por Alfaro aguardara hasta lo último por otra de las piezas del equipo: el mediocampista Mathías Villasanti, quien finalmente quedó fuera del torneo.

El drama de Villasanti: El “Cazador de Utopías” tuvo que bajar el pulgar

El llamado de Pitta está directamente vinculado con la situación médica de Villasanti. Gustavo Alfaro mantuvo la expectativa y la ilusión de contar con el volante hasta el último segundo, pero el futbolista no alcanzó la puesta a punto necesaria debido a una inactividad prolongada de nueve meses, incluso no sumó minutos ayer en la derrota del Gremio ante Corinthians.

Villasanti sufrió una delicada lesión de rodilla en agosto del año pasado y desde entonces no volvió a disputar un solo partido oficial. Este factor físico fue completamente determinante para que el seleccionador nacional optara por dejar al margen a una de las piezas claves que tuvo en el proceso clasificatorio y buscar otra variante en la lista definitiva.

El factor Brasileirao: Los goles que le dieron el boleto a Pitta

El espectacular presente deportivo de Isidro Pitta ofrece la mejor explicación a este giro en la convocatoria. El atacante llega a la Copa del Mundo con un ritmo competitivo envidiable. Este mismo domingo fue titular en las filas del Red Bull Bragantino, jugando 84 minutos en la gran victoria ante el Internacional de Porto Alegre por la decimoctava jornada del Brasileirao 2026.

Su rendimiento a lo largo del primer semestre respalda por completo la decisión del estratega argentino. Entre todas las competiciones oficiales, Pitta acumuló 9 goles y 5 asistencias en 28 compromisos. Estas cifras lo consolidan como un jugador sumamente productivo en el último tercio del campo y se traducen en un merecido premio para el delantero, quien vivirá su primera experiencia en una Copa del Mundo.

Ajuste táctico de Alfaro: Más dinamita en ataque y menos contención

La inclusión de Isidro Pitta en el lugar de Villasanti no es un movimiento menor en la pizarra, ya que implica una decisión de estructura muy clara dentro de la nómina. Con este cambio, Gustavo Alfaro prescinde de un volante de contención natural para añadir un delantero neto, ampliando el abanico de variantes ofensivas de cara a la competencia.

El ajuste del cuerpo técnico sugiere una clara priorización de opciones en ataque, buscando diversificar los perfiles en la delantera y asegurar un recambio de peso para los partidos de una competencia tan corta, intensa y exigente como lo es el Mundial.

Con la incorporación del hombre del Bragantino, el bloque ofensivo de Paraguay para la cita de Norteamérica 2026 queda compuesto de manera oficial por Antonio Sanabria, Gabriel Ávalos, Alex Arce e Isidro Pitta. La lista final refleja el cierre de un proceso de selección marcado por la dolorosa espera de una recuperación que no llegó a tiempo y por el indiscutible peso de los números recientes en el exigente fútbol de Brasil