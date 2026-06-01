Ángel Romero: del descargo al mensaje de aliento después de quedar fuera del Mundial 2026

Ángel Romero es una de las ausencias más significativas en la lista de 26 convocados de Paraguay para el Mundial 2026. El mellizo formó parte de las Eliminatorias Sudamericanas que clasificaron a la Albirroja a la Copa del Mundo luego de 16 años. El futbolista de Boca Juniors publicó una historia de Instagram en la que expresó un descargo y también envió un mensaje de aliento.

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“Más de una década tengo el honor de vestir y defender a la selección paraguaya, especialmente en uno de los períodos más difíciles de nuestra historia. Por eso, también hubiera sido muy especial para mí poder vivir este momento y disputar la Copa del Mundo 2026 con mi país”, empezó Romero, quien disputó 52 partidos y anotó 8 tantos con la camiseta de la selección.

Romero continuó lamentado no haber ingresado a la nómina. “Pero el fútbol es así. Son decisiones que no dependen de uno solo. Podemos compartirlas o no, pero siempre debemos respetarlas. De mi parte, me queda el orgullo de todo lo que viví a lo largo de estas Eliminatorias, de cada partido y de cada oportunidad que tuve que representar a Paraguay”, añadió.

Ángel Romero y el mensaje de aliento a la selección

“Me llena de alegría ver a nuestra selección volver a una Copa del Mundo después de 16 años. Se lo que significa este momento para nuestro pueblo y me siento orgullo de haber aportado mi granito de arena para que Paraguay vuelva al lugar que merece. Antes que jugador de fútbol tengo el orgullo de ser paraguayo, a apoyar todos en este momento histórico”, escribió Ángel.

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“Son ellos quienes cantarán nuestro himno ante el mundo y estoy más que seguro que nos representarán de la mejor manera. Les deseo el mayor de los éxitos a mis compañeros y toda a la delegación. Los quiero mucho”, finalizó Romero, quien disputó 13 encuentros y convirtió 1 gol con Boca Juniors en la primera parte de la temporada.

La publicación de Ángel Romero en Instagram