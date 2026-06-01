Llegó el último convocado para el Mundial 2026: Isidro Pitta

La selección de Paraguay reveló hoy la lista de convocados para el Mundial 2026. La nómina que oficializó Gustavo Alfaro fue completada en la víspera. Sí, el entrenador de 63 años terminó de elegir a los 26 el domingo por la tarde: el último llamado fue Isidro Pitta. “Me llamaron ayer a la noche”, desveló el delantero a ABC TV poco después de aterrizar en suelo paraguayo.

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“Estaba un poco ansioso, esperando esto. Se dio a último momento, pero muy feliz. Me llamaron ayer a la noche, tipo a la seis de la tarde. Trabaje mucho por este lugar”, aseguró Pitta, quien fue titular en la victoria 3-1 de RB Bragantino sobre Internacional de Porto Alegre por la fecha 18, la última del Brasileirão previo al parate por la Copa del Mundo.

Pitta comentó que la convocatoria es un “sueño hecho realidad”. “Es un orgullo muy grande, todas las cosas que uno pasas desde chico para estar acá, es un sueño hecho realidad. es un sueño que tengo desde chico, primero jugar en la selección y luego jugar un Mundial, que es lo mejor que le puede pasar a un futbolista”, finalizó el ofensivo de 26 años en la terminal aérea.

Isidro Pitta: 28 partidos y 9 goles en el semestre

“Empecé muy bien el semestre, las lesiones del año pasado me estuvieron incomodando un poco, estuve fuera tres meses el año pasado. Este año comencé con una lesión nuevamente, pero ahora me estoy sintiendo muy bien tanto física como mentalmente”, mencionó Pitta, quien registra 28 partidos y 9 goles en el semestre entre el Paulistão, Serie A, la Copa de Brasil y la Copa Sudamericana.