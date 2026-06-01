Tiene 11 minutos en la selección y fue convocado al Mundial 2026

Paraguay reveló hoy la lista de convocados para el Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026. Entre los 26 llamados por Gustavo Alfaro hay ausencias y novedades, entre los que aparece un futbolista que solo ha jugado ¡11 minutos¡ con la Albirroja. Es más, esta convocatoria es la segunda en la selección nacional absoluta (jugó el Mundial Sub 20 en 2025).

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El futbolista en cuestión es Alexandro Maidana: el lateral izquierdo es una de las dos sorpresas en la nómina junto a José Canale. El ex Guaraní y actual Talleres de Córdoba fue elegido por Alfaro sobre Agustín Sández, quien fue parte de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, para integrar la convocatoria en lugar del lesionado Blas Riveros.

Alexandro Maidana ni había debutado hace un año y medio

Hace un año y medio, Maidana ni siquiera había debutado en Primera División. El estreno del joven de Caacupé fue con la casaca de Guaraní el 3 de febrero de 2025, cuando con Francisco Arce de entrenador, ingresó a los 91′ por Nicolás Barrientos en el triunfo 2-0 sobre 2 de Mayo en el Río Parapití por la fecha 3 del torneo Apertura.

Desde entonces, Maidana suma 47 partidos y 5 goles entre el Aborigen y Talleres de Córdoba. Luego de jugar 29 encuentros y marcar 1 tanto en el 2025 y añadir otros 7 cotejos en este 2026, todos con el Legendario, el jugador fue transferido a la T cordobesa, en el disputó 10 juegos y realizó 2 anotaciones desde el mes de marzo.

Alexandro Maidana, segunda convocatoria y Mundial

Alexandro Maidana fue convocado por primera vez a la selección paraguaya en la Fecha FIFA de marzo pasado. En plena preparación de la Albirroja para el Mundial 2026, el lateral disputó 11 minutos en el triunfo 1-0 sobre Grecia en el primer amistoso de la ventana: ingresó a los 79′ por Junior Alonso. Frente a Marruecos, en el segundo duelo, fue nuevamente suplente, pero no ingresó.

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“Jugar el amistoso contra Grecia fue algo soñado”, había expresado Maidana al Cardinal Deportivo el 14 de abril. “Estoy hablando siempre con el cuerpo técnico de Alfaro. Me escriben siempre antes de los partidos”, añadió el zurdo, quien con solo 20 años y 11 minutos con la selección de Paraguay, es uno de los 26 convocados de Gustavo Alfaro para el Mundial 2026.