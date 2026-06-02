Gustavo Gómez comparó el nuevo CARDE con la infraestructura de Europa y Brasil

La Selección Paraguaya ya vive en modo Copa del Mundo y lo hace en una casa renovada que no tiene nada que envidiarle a las grandes potencias del fútbol global. Tras la inauguración oficial del Hotel de la Selección Mayor en el Nuevo Centro de Alto Rendimiento de Ypané, el capitán Gustavo Gómez tomó la palabra y compartió el sentir del plantel ante el impactante salto de calidad en la infraestructura local.

El defensor del Palmeiras comenzó destacando la grata sorpresa que se llevó el grupo al ingresar al nuevo búnker albirrojo: “La verdad que nos estamos preparando de la mejor manera. Hoy, la verdad que el evento estuvo muy lindo. Inauguramos el hotel nosotros; la verdad que nos sorprendió a todos el nivel de estructura que veníamos a encontrar. Algo de primer nivel. Yo creo que la mayoría de los que están en equipos en Europa, en mi caso en Brasil, no notamos ninguna diferencia; parece que estamos en nuestros clubes. El nivel, la estructura, la verdad que es muy bueno”.

Una cancha “viva” y la mente en el debut mundialista

La renovación no es solo estética ni se limita a las comodidades de las habitaciones; las canchas también recibieron un tratamiento especial. Gómez explicó cómo las condiciones actuales del césped favorecen directamente a la propuesta futbolística: “Nos estamos preparando en todos los sentidos. La cancha también, la verdad que está muy bien, la pelota está corriendo mucho más rápido; la verdad que súper bien en todos los sentidos y, obviamente, que día a día estamos trabajando para poder encarar de la mejor manera el primer partido. Ahora tenemos un amistoso, y después ya pensar en el primer partido del Mundial”.

Obras que marcan el camino a seguir 🏗️



Con innovaciones en sus instalaciones, el Centro de Alto Rendimiento Deportivo “Esc. Óscar Harrison” de Ypané inaugura oficialmente nuevos espacios, acompañando la preparación de nuestros seleccionados para la Copa Mundial de la FIFA.… pic.twitter.com/RrUNyny2NC — Selección Paraguaya (@Albirroja) June 2, 2026

Asimismo, el capitán albirrojo hizo hincapié en que este tipo de campos de juego de última generación son fundamentales para que el equipo no sienta el cambio de ritmo al momento de competir oficialmente: “Yo creo que la mayoría de los compañeros están habituados a entrenar y a jugar en el campo de primer nivel, y este campo, la verdad que es de primer nivel, nos va a ayudar mucho para para poder adaptarnos y que el equipo también se adapte, así que yo creo que es algo muy bueno”.

Movimientos tácticos pensando en Estados Unidos

Más allá del entusiasmo por las obras y la comodidad edilicia, los trabajos tácticos en el campo no se detienen. El capitán albirrojo concluyó revelando que el cuerpo técnico ya empezó a diseñar la estrategia y que ya se ejecutan movimientos con un rival directo entre ceja y ceja: “Hemos entrenado en estos días ya, más o menos, lo que va a ser nuestra identidad o de la forma que vamos a encarar el mundial, el primer partido específicamente. Hemos trabajado algunos movimientos específicamente para lo que va a ser el partido contra Estados Unidos”.