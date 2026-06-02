Harrison y el futuro de Gustavo Alfaro en la selección paraguaya

El futuro de Gustavo Alfaro en la selección de Paraguay es incierto. El propio entrenador manifestó en una charla informal con periodistas que deseaba continuar, pero que las condiciones hoy no garantizaban una renovación de contrato, que finaliza luego del Mundial 2026. Hoy, en la inauguración del nuevo hotel de la Albirroja, Robert Harrison habló del tema.

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Harrison replicó las palabras de Alfaro, quien había manifestado que conversó con el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) sobre el caso. Pero este ida y vuelta de pareces entre las partes no fue este año sino que, tiempo atrás. “Con el profe hemos iniciado charlas, informales, ya hace un tiempo atrás, no ahora”, aseguró el titular de APF a los medios.

¿Qué dijo Robert Harrison sobre el futuro de Gustavo Alfaro?

Harrison dejó en claro que el “interés” es la continuidad de Alfaro. “Por supuesto dentro del interés nuestro estar renovar con el profe, con todo su cuerpo técnico. Nos trajo muchas alegrías, muchos detalles que nos marcaron el camino tanto a nosotros los dirigentes como a los jugadores”, señaló en una conferencia en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo Óscar Harrison.

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“Creemos nosotros que el profe Alfaro es el indicado para continuar con el destino de la selección nacional”, puntualizó Harrison sobre Alfaro. “Oportunamente vamos a estar compartiendo más informaciones y hablando más con el profesor. Este es el momento de centrarnos cien por ciento en lo que es el Mundial”, cerró el directivo del ente rector del fútbol paraguayo.