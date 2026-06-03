¿Qué camiseta utilizará Paraguay en cada partido del Mundial 2026?

La selección de Paraguay tiene confirmada que camiseta utilizará en cada uno de los tres partidos de la fase de grupos del Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026. La Albirroja de Gustavo Alfaro compone el Grupo D junto a Estados Unidos, Turquía y Australia: el debut es el viernes 12 de junio, a las 22:00, hora de nuestro país, frente a los norteamericanos en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

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La FIFA publicó las indumentarias y el combinado nacional jugará con la casaca alternativa en dos oportunidades: contra los dirigidos por Mauricio Pochettino y en el encuentro frente a Turquía, el sábado 20, a las 00:00, en el Levi’s Stadium en Santa Clara. Por su parte, la tradicional quedará para la tercera y última fecha: vs. Australia el jueves 25, a las 23:00, nuevamente en Santa Clara.

Paraguay:El dorsal de cada jugador para el Mundial 2026

Los dorsales 1, 12 y 22 corresponden a los tres arqueros: Roberto Jr. Fernández, Orlando Gill y Gastón Olveira, respectivamente. Por su parte, el 11, que correspondía a Ángel Romero, es para Mauricio Prado. Además, el 13 es para José Canale, el 24 para Gustavo Caballero y el 26, para Alexandro Maidana. Los últimos tres son las sorpresas en la nómina de Gustavo Alfaro.

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