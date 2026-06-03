Declaran “Hijo Dilecto de Carapeguá” al delantero de la Selección Paraguaya Álex Arce

La distinción de “Hijo Dilecto de Carapeguá” fue otorgada a Álex Adrián Arce Barrios,30 años. Fue mediante la Resolución N.º 149/2026, aprobada por el pleno legislativo municipal. El delantero es integrante de la selección paraguaya que disputará la Copa Mundial de Fútbol 2026.

La iniciativa fue presentada por el concejal colorado Ederson Centurión (ANR) y acompañada por la concejal Alba Montiel (ANR), quienes destacaron los méritos deportivos y humanos del jugador.

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En la exposición de motivos se resalta que Arce se convirtió en el primer carapegüeño mundialista, al integrar la Selección Paraguaya en una Copa Mundial de Fútbol, alcanzando así uno de los mayores logros que puede obtener un deportista y llevando el nombre de Carapeguá a los escenarios más importantes del deporte internacional.

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Oriundo de la compañía Veniloma, Álex Arce es actualmente delantero de Independiente Rivadavia, de la Liga Profesional Argentina, donde se ha consolidado como una de las principales figuras ofensivas de su equipo. Su crecimiento profesional, acompañado de esfuerzo, disciplina y perseverancia, lo han convertido en un ejemplo para niños y jóvenes de la comunidad.