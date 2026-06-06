El agradecimiento de Gustavo Gómez: “Hemos pasado días increíbles en nuestro país, en nuestra tierra”

En la despedida del plantel albirrojo antes de emprender el viaje, programado para esta noche, a tierras norteamericanas para disputar el Mundial, el capitán saludó a la gente iniciando el tradicional canto “la albirró, la albirró, la albirroja, la albirró”, que fue acompañado por los aficionados presentes, antes de brindar el breve discurso de agradecimiento.

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El zaguero central comenzó su alocución reconociendo el respaldo incondicional que la hinchada les brindó durante todo el proceso clasificatorio hacia la gran cita: “Primero quería agradecer en nombre de todos mis compañeros a todo el pueblo paraguayo. La verdad es que sentimos el apoyo en toda las Eliminatorias, pero en especial en estos últimos días. Y nos estamos preparando de la mejor manera; tenemos un objetivo muy grande. Yo creo que todo el país tiene un objetivo muy grande, que es jugar el Mundial, que es jugar la Copa del Mundo”.

Posteriormente, el referente albirrojo se refirió al compromiso diario del plantel y a la entrega que el público puede esperar del equipo en el torneo: “Y nosotros, la verdad que todos los días nos estamos preparando de la mejor manera. Obviamente que en el fútbol es un poco difícil prometer resultados, pero sí nosotros vamos a prometer que en cada práctica, en cada entrenamiento y en cada partido vamos a dejar la vida por estos colores”.

Para cerrar, Gómez expresó el sentir del grupo tras los días de concentración en suelo guaraní y desató la euforia general con un enérgico grito de aliento: “Así que, de todo corazón, muchas gracias en nombre de todos mis compañeros, porque hemos pasado días increíbles en nuestro país, en nuestra tierra. Así que muchas gracias y ¡vamos Paraguay, carajo!”.