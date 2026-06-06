El viaje de la delegación iniciará en el predio de la Asociación Paraguaya de Fútbol, ubicado en la zona del Comité Olímpico, sobre la Autopista Ñu Guasú. El bus que trasladará a los jugadores saldría hoy a las 20:45 desde la sede de la APF y realizará un recorrido con la particularidad de que se circulará en contramano durante ese tramo para facilitar el desplazamiento de la comitiva.

Para garantizar un traslado fluido y seguro de los futbolistas, las autoridades locales pondrán en marcha un esquema especial, por lo que se espera que un carril de la Autopista Ñu Guasú y la Autopista Silvio Pettirossi se cierren para el paso del bus. El vuelo de la Albirroja con destino a Estados Unidos está programado para las 22:00 en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, momento en que el sueño mundialista despegará de manera oficial de suelo guaraní.

Paraguay rumbo al Mundial 2026: el recorrido albirrojo en vivo

Despedida a la Albirroja: Caminera anuncia que no se podrá acompañar al bus

La Patrulla Caminera y la Policía Nacional realizarán hoy un despliegue especial para escoltar a la Selección Paraguaya desde el Comité Olímpico Paraguayo hasta el aeropuerto Silvio Pettirossi. Según la Caminera, habrá desvíos estratégicos y restricciones para el acompañamiento vehicular.

La despedida de la Albirroja en vivo por ABC TV