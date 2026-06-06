Selección Paraguaya
06 de junio de 2026 a la - 18:59

Paraguay rumbo al Mundial 2026: el recorrido albirrojo en vivo

Tras 16 largos años de ausencia en la máxima cita del fútbol, la selección paraguaya de fútbol emprende hoy el viaje rumbo a Norteamérica con la ilusión renovada de todo un país. El debut en la primera fase del Mundial está cada vez más cerca y la expectativa es total.

Por ABC Color

El viaje de la delegación iniciará en el predio de la Asociación Paraguaya de Fútbol, ubicado en la zona del Comité Olímpico, sobre la Autopista Ñu Guasú. El bus que trasladará a los jugadores saldría hoy a las 20:45 desde la sede de la APF y realizará un recorrido con la particularidad de que se circulará en contramano durante ese tramo para facilitar el desplazamiento de la comitiva.

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Para garantizar un traslado fluido y seguro de los futbolistas, las autoridades locales pondrán en marcha un esquema especial, por lo que se espera que un carril de la Autopista Ñu Guasú y la Autopista Silvio Pettirossi se cierren para el paso del bus. El vuelo de la Albirroja con destino a Estados Unidos está programado para las 22:00 en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, momento en que el sueño mundialista despegará de manera oficial de suelo guaraní.

Paraguay rumbo al Mundial 2026: el recorrido albirrojo en vivo

Despedida a la Albirroja: Caminera anuncia que no se podrá acompañar al bus

La Patrulla Caminera y la Policía Nacional realizarán hoy un despliegue especial para escoltar a la Selección Paraguaya desde el Comité Olímpico Paraguayo hasta el aeropuerto Silvio Pettirossi. Según la Caminera, habrá desvíos estratégicos y restricciones para el acompañamiento vehicular.

El bus de la Albirroja ayer durante su trayecto al Estadio Defensores del Chaco para el encuentro contra Nicaragua.
El bus de la Albirroja ayer durante su trayecto al Estadio Defensores del Chaco para el encuentro contra Nicaragua.

La despedida de la Albirroja en vivo por ABC TV

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