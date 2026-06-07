Damián Bobadilla se entrena a la par del grupo en la primera movilización en San José

Además de la tranquilidad que transmitió Julio Enciso con su evolución, las buenas noticias médicas continuaron en el campamento albirrojo. El volante Damián Bobadilla se mostró completamente recuperado de la pequeña molestia que arrastraba en la rodilla derecha y que lo había dejado fuera del amistoso ante Nicaragua por precaución.

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El jugador del São Paulo saltó al campo con una cinta protectora —similar a la que utilizó Enciso en su momento— debajo de la rodilla afectada y se movió con total normalidad. El canterano de Cerro Porteño cumplió con el periodo de integración que había adelantado Gustavo Alfaro, exigiendo la articulación al máximo con trabajos de velocidad y cambios de dirección sin registrar ninguna dificultad.

Intensidad con el balón bajo la mirada del Profe Alfaro

Durante los 15 minutos en los que la prensa tuvo acceso al Spartan Soccer Complex, el cuerpo técnico liderado por Gustavo Alfaro y el preparador físico Sergio Chiarelli no perdieron detalle del rendimiento del plantel. Tras cunmplir con los ejercicios de calentamiento, los jugadores de campo fueron divididos en tres grupos bien dinámicos, donde realizaron intensos trabajos de posesión, pase y control en espacios reducidos, buscando la rápida adaptación a la velocidad del césped norteamericano.

Por su parte, los arqueros tuvieron su propio laboratorio de alta exigencia a un costado de la cancha principal. Bajo las órdenes del preparador de arqueros, Diego Carranza, los guardametas Roberto “Gatito” Fernández, Orlando Gill y Gastón Olveira ejecutaron exigentes ejercicios específicos del puesto. A la rutina de los tres citados se sumó el juvenil de Libertad, Víctor Rojas, quien viajó con la delegación en carácter de sparring para potenciar el nivel de los entrenamientos.