Robert Harrison reveló el impacto económico del Mundial para el fútbol paraguayo

Desde el búnker de la Selección Paraguaya en San José, California, el presidente de la APF, Robert Harrison, realizó un balance sumamente positivo sobre lo que significa el regreso de la Albirroja a la máxima cita mundialista. El directivo detalló las importantes cifras que ingresarán a las arcas locales y cómo este logro potenciará a toda la estructura del deporte nacional.

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Harrison explicó minuciosamente la distribución de los premios de la FIFA y advirtió que, si bien los ingresos son extraordinarios, la estadía en Norteamérica demanda una inversión gigantesca debido al tamaño de la comitiva paraguaya.

Los números del Mundial: Millones en juego y una logística costosa

Al ser consultado sobre el alivio financiero que representa esta clasificación, el titular de la APF desglosó el millonario presupuesto y el impacto directo que tendrá en las instituciones y los protagonistas:

“Acá debemos entender que se recibe un dinero importante, aproximadamente 10 millones y medio, y después hubo un aumento de un millón y medio, más o menos, donde 2 millones y medio en logística; el resto es por clasificación. Y eso, en la parte económica, es algo que ayuda muchísimo a los clubes: va a ayudar a los jugadores, va a ayudar al cuerpo técnico. En definitiva, para todo lo que es una logística como esta, que este va a ser un Mundial muy caro... Muy caro, porque la delegación de Paraguay consta aproximadamente 72, 73, 75 personas (la oficial); entonces, todo tiene su costo “, comenzó diciendo el titular albirrojo.

La gran vidriera y el nuevo “caché” de la Albirroja

Más allá del dinero fijo por la clasificación, el presidente de la APF destacó el efecto cadena que generará el torneo. La exposición internacional abrirá las puertas a la venta de futbolistas y permitirá renegociar contratos de patrocinio con un valor comercial mucho más alto:

“Ahora, con relación a otros posibles ingresos que puedan tener los clubes en la venta de jugadores que se van a mostrar: es otra vidriera. Y, por supuesto, la asociación también. Seguramente, por haber llegado al Mundial, los sponsors van a tener otro caché, van a poder negociar mejor los contratos. En fin, creo que el crecimiento que puede tener el fútbol paraguayo en toda la parte económica, en la parte administrativa, en la parte sponsor, en la parte de club, en la parte de jugador... Creo que vamos a abarcar bastante”, complementó el mandamás de la APF.

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Robert Harrison, desde la concentración albirroja en San José, California, habló sobre los beneficios económicos que recibirá el fútbol paraguayo gracias a la participación de la Selección en el Mundial 🇵🇾



Además, reveló que… pic.twitter.com/LBu0Ve551k — ABC Deportes (@ABCDeportes) June 7, 2026

Un recibimiento histórico que superó las expectativas del 2010

Por otro lado, el ex-presidente de Nacional se tomó el tiempo para hablar del aspecto emotivo. Reveló que los propios futbolistas quedaron profundamente conmovidos por la marea humana que los acompañó en la despedida desde el CARDE de Ypané hasta el Defensores del Chaco, trazando un paralelismo directo con la histórica campaña de Sudáfrica:

“Pero esta mañana sí, y remarcaron los jugadores el recibimiento del trayecto de Ypané a Asunción, o Ypané al estadio, que fue diferente que a Ecuador. Ecuador, si bien hubo muchísima gente, no había ese fervor, posiblemente porque nos faltaba todavía un pasito para llegar al mundial. Pero esta vez fue diferente: fue algo que tocó el corazón y, bueno, se comparó un poco con el 2010. Pero yo creo que fue superior al 2010. ¿Por qué? A lo mejor porque hace mucho tiempo no estamos en un Mundial, que puede ser verdad; pero la verdad que sintieron los jugadores, y eso, seguramente, ellos van a poder devolverle a ustedes dentro de la cancha”, valoró Harrison.