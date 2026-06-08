Selección Paraguaya
08 de junio de 2026 a la - 21:52

La Albirroja entrena con el aliento de los paraguayos en San José

La Albirroja tuvo su segundo día de entrenamientos en San José, California con presencia de los paraguayos residentes.
La Albirroja tuvo su segundo día de entrenamientos en San José, California con presencia de los paraguayos residentes.

La selección paraguaya realizó su segundo entrenamiento en el complejo universitario Spartan Soccer Complex, ubicado en California, a unos 550 kilómetros de Los Ángeles. Esta vez con el acompañamiento de los compatriotas.

Por David Rolón

La selección nacional volvió a movilizarse en el Spartan Soccer Complex y recibió el aliento de compatriotas residentes en California en la previa del debut mundialista frente a Estados Unidos.

La movilizaciónde la Albirroja, desarrollada en horas de la tarde (noche de Paraguay), contó esta vez con el acompañamiento de numerosos compatriotas residentes en la zona, quienes se acercaron para brindar su apoyo y aliento al plantel dirigido por Gustavo Alfaro.

El acceso al entrenamiento fue total a la prensa y para los aficionados presentes, quienes pudieron observar la práctica en medio de un ambiente de entusiasmo y expectativa de cara al inicio del Mundial 2026.

Los jugadores realizaron trabajos físicos y tácticos en una jornada enfocada en continuar ajustando detalles para el estreno mundialista frente al anfitrión Estados Unidos, correspondiente al Grupo D el próximo viernes 12 a las 22:00.

La presencia de banderas paraguayas y cánticos acompañó la práctica albirroja, reflejando el entusiasmo de la comunidad paraguaya instalada en California por la participación de la selección nacional en la máxima cita del fútbol mundial.

¿La duda de quién será el arquero en el estreno?

Gustavo Alfaro otorga indicaciones a Roberto "Gatito" Fernández en el entrenamiento de hoy.
Gustavo Alfaro otorga indicaciones a Roberto "Gatito" Fernández en el entrenamiento de hoy.

La selección paraguaya continúa ajustando detalles en San José, California, y una de las principales incógnitas de cara al debut frente a Estados Unidos pasa por definir quién será el arquero titular de la Albirroja.

Uno de los candidatos con mayores posibilidades es Roberto Fernández, nombre que anteriormente ya había sido mencionado por el entrenador Gustavo Alfaro como una de las opciones principales para custodiar el arco paraguayo en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Sin embargo, observando los dos entrenamientos realizados en suelo norteamericano, tanto Gastón Olveira como Orlando Gill aparecen en igualdad de condiciones y mantienen una intensa puja por quedarse con el puesto.

El cuerpo técnico sigue evaluando rendimientos y respuestas físicas durante las prácticas desarrolladas en el Spartan Soccer Complex, donde el plantel trabaja enfocado en el estreno por el Grupo D frente al seleccionado anfitrión.

Se espera que entre este martes y miércoles exista una mayor precisión respecto al probable equipo titular que presentará Paraguay en su debut mundialista.

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