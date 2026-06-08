Optimismo por Julio: “Puede estar en el menor tiempo posible”, aseguró Justo Villar

La selección paraguaya ya se encuentra en San José, California, donde realizó sus primeros movimientos tras el amistoso disputado el viernes en el estadio Defensores del Chaco.

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Antes del entrenamiento vespertino, el director deportivo de la Albirroja, Justo Villar, se refirió a la situación física de Julio Enciso, quien terminó con molestias luego del último encuentro preparatorio.

“Julio está superbien. La preocupación más grande era que le costaba caminar al salir del partido porque fue un golpe”, expresó Villar ante los medios presentes.

Además, el exarquero de la Albirroja se mostró optimista sobre la recuperación del futbolista de cara al debut mundialista. “Ahora veremos la evolución en estos días. Somos optimistas de que pueda estar en el menor tiempo posible”, sostuvo.

Villar también destacó el trabajo médico que acompaña al plantel en esta etapa de preparación. “El seguimiento es absolutamente riguroso con el cuerpo médico, trajimos a una especialista para que lo monitoree”, agregó.

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Paraguay, que debutará en la Copa Mundial el viernes 12 por el Grupo D frente al anfitrión Estados Unidos, llevó a cabo una sesión vespertina en el complejo universitario Spartan Soccer Complex, ubicado en California, a unos 550 kilómetros de Los Ángeles. Los primeros 15 minutos del entrenamiento fueron abiertos a la cobertura de los medios de prensa.

Los trabajos estuvieron enfocados en ejercicios de triangulación y movimientos de reacción, con el objetivo de liberar las piernas luego del largo viaje entre Asunción y San José, traslado que incluso sufrió retrasos y provocó que la delegación no llegara a la hora prevista al hotel Hilton, lugar de concentración del plantel.

Además, los arqueros realizaron tareas específicas junto al preparador Sergio Chiarelli, con movimientos técnicos y ejercicios de coordinación.

¿A qué hora vuelve a entrenar la Albirroja este lunes?

La selección paraguaya volverá a los trabajos este lunes desde las 17:30 local (21:30 de Paraguay), nuevamente en el Spartan Soccer Complex de San José, California.

La jornada tendrá además el acompañamiento de los paraguayos residentes en la zona, quienes podrán acceder durante unos 15 minutos para observar parte del entrenamiento de la Albirroja en la previa de su debut mundialista frente a Estados Unidos por el Grupo D.