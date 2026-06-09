¿Cuándo y a qué hora es la inauguración del Mundial 2026?

Queda muy poco para el inicio de una nueva Copa del Mundo: EstadosUnidos/México/Canadá 2026. En la primera edición histórica con 48 selecciones, el certamen de fútbol más importante del planeta tiene tres anfitriones. Por lo tanto, el Mundial tiene programado tres ceremonias de apertura en Norteamérica. Una es la antesala del debut de Paraguay.

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La primera y más importante apertura es el estadio Azteca de la Ciudad de México. La capital mexicana es sede del primer partido del campeonato: el 11 de junio, México enfrenta a Sudáfrica a las 16:00. El evento se inicia a las 14:30, hora de Paraguay, y cuenta con estrellas como Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla.

Paraguay, en la ceremonia de apertura del Mundial 2026

Las siguientes dos bienvenidas al Mundial 2026 son en Canadá y en Estados Unidos el viernes 12 de junio. El BMO Field de Toronto inicia la ceremonia a las 14:30 con “con un viaje por Canadá mientras la cuenta regresiva presenta momentos que muestran al país de costa a costa”, según FIFA. Posteriormente, a las 16:00, el local enfrenta a Bosnia por la primera fecha del Grupo B.

Alanis Morissette, William Prince, Michael Bublé, Sanjoy, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Nora Fatehi, Vegedream, entre otras, forman parte del listado de artistas en suelo canadiense, que también, como en México y EE.UU, “los fanáticos en el estadio serán parte activa del espectáculo.

¿A qué hora comienza la apertura del Mundial 2026 en Estados Unidos?

Por último, la cita viaja al SoFi Stadium de Los Angeles, donde debuta la Albirroja de Gustavo Alfaro. El combinado nacional, que regresa al torneo después de 16 años, mide a Estados Unidos a las 22:00. Una hora y media antes, empieza la apertura de la competencia en suelo americano, que recibe gran parte de la Copa del Mundo, incluyendo la final, el domingo 19 de julio.

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En medio de la expectativa y ansiedad por ver a la selección paraguaya en la primera ronda del Grupo D, en el que también están Turquía y Australia, el público en el estadio angelino y los millones de televidentes tendrán un espectáculo con Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema, Tyla y otros cantantes.

Mundial 2026: Ceremonias y partidos en las aperturas

Jueves 11 de junio

14:30 México en el estadio Azteca (Ciudad del México)

16:00 México vs. Sudáfrica

Viernes 12 de junio

14:30 Canadá en el BMO Field (Toronto)

16:00 Canadá vs. Bosnia

20:30 Estados Unidos en el Sofi Stadium (Los Angeles)

22:00 Estados Unidos vs. Paraguay