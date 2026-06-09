Julio Enciso: entusiasmo y precaución

La selección paraguaya sigue de cerca la evolución física de Julio Enciso, una de las principales figuras del equipo de Gustavo Alfaro y pieza clave para las aspiraciones de la Albirroja en el Mundial 2026.

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Aunque la “Joya” continúa apartado del grupo principal y realizando trabajos diferenciados, en las últimas horas se observaron señales alentadoras durante las movilizaciones en el Spartan Soccer Complex de San José, California.

El delantero del Racing de Estrasburgo ya trabajó con balón y realizó varias corridas, mostrando una evolución positiva que genera entusiasmo dentro del entorno albirrojo.

Sin embargo, el cuerpo técnico y médico mantiene la cautela con respecto a su recuperación, priorizando que el futbolista llegue en óptimas condiciones físicas para la competencia.

Por el momento, la idea es manejar la situación con precaución y todo apunta a que Enciso podría estar disponible para el segundo compromiso de Paraguay en el torneo, frente a Turquía.

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Mientras tanto, la expectativa crece alrededor de la recuperación del atacante, considerado una de las grandes esperanzas ofensivas de la selección paraguaya en el Mundial.