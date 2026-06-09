Quién ataja en el debut de Paraguay en el Mundial 2026

La selección de Paraguay debuta el viernes en el Mundial 2026. La Albirroja, que regresa al certamen después de 16 años, enfrenta a uno de los tres anfitriones de la Copa del Mundo: Estados Unidos. A tres días del partido, el arco todavía mantiene la incertidumbre: Quién ataja.

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El domingo, en el primer entrenamiento del plantel en San José, California, el entrenador Gustavo Alfaro aplicó la rotación entre los tres arqueros en la práctica de fútbol en el Spartak Sports Complex. Tanto Roberto Jr. Fernandez, Orlando Gill y Gastón Olveira fueron exigidos a la par.

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🧤En el entrenamiento de ayer, Gustavo Alfaro paró un once y rotó los tres arqueros.



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Mayor intensidad para uno de los tres arqueros de Paraguay

La movilización del lunes, con presencia de público paraguayo durante toda la práctica, si tuvo una leve tendencia en la carga de movimientos hacia uno de los porteros. La mayor intensidad de tareas fue para Jr. Fernandez, quien fue titular en las Eliminatorias Sudamericanas en el ciclo De Alfaro.

A pesar de haber jugado el clasificatorio, ‘Gatito’ es el que menos jugo en el año con relación a Gill y Olveira, quienes sin son titulares en San Lorenzo de Almagro y Olimpia respectivamente. El hijo de ‘Gato’ Fernandez, portero del combinado guaraní en Mexico 1986, tan solo disputo 3 encuentros.

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Imágenes en tiempo real del entrenamiento abierto para todo público de Paraguay en San José 🇵🇾



Los albirrojos practican definición, en la que se destaca Gabriel Ávalos 🎯



Cientos de paraguayos se acercaron para apoyar a la Selección… pic.twitter.com/f2dwBICGuu — ABC Deportes (@ABCDeportes) June 9, 2026

¿Quien ataja en el debut de Paraguay en el Mundial 2026?

A pesar de la leve tendencia con Roberto Jr. Fernandez, arquero de Cerro Porteño, la decisión del guardameta para el debut seria develada recién en la conferencia de prensa de Gustavo Alfaro, quien habla el jueves a las 18:45, hora de San José, y a las 22:45, horario de Paraguay.

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Pero además de quien defiende el arco el viernes a las 22:00, contra Estados Unidos, en el SoFi Stadium de Los Ángeles, el seleccionador debe resolver el resto de la formación. La principal baja es Julio Enciso, qui