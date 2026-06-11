Selección Paraguaya
11 de junio de 2026 a la - 23:53

Diego Gómez: “Tenemos que disfrutar, pero también competir”

Diego Gómez se respalda con Gustavo Alfaro tras lágrimas de emoción por estar en un Mundial.
Diego Gómez se respalda con Gustavo Alfaro tras lágrimas de emoción por estar en un Mundial.

El mediocampista de la Albirroja, Diego Gómez (23 años), también formó parte de la conferencia de prensa y contó sus sensaciones un día antes del debut frente a Estados Unidos en Los Angeles.

Por David Rolón

Diego Gómez también tomó contacto con los medios y destacó la importancia de volver a disputar una Copa del Mundo con Paraguay después de 16 años de ausencia.

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El mediocampista albirrojo aseguró que el grupo vive con mucha intensidad y emoción la previa del debut frente al seleccionado norteamericano.

“Estamos muy felices por estar acá. Sabemos todo lo que costó llegar al Mundial y ahora tenemos la responsabilidad de representar bien al país. Tenemos que disfrutar este momento, pero también competir y dejar todo dentro de la cancha”, manifestó entre lágrimas Gómez.

Dieguito Gómez, muy emicionado por representar a Paraguay en el Mundial.
Dieguito Gómez, muy emicionado por representar a Paraguay en el Mundial.

El futbolista resaltó además el crecimiento del equipo bajo la conducción de Gustavo Alfaro y el compromiso que existe dentro del plantel.

“El grupo está muy unido y mentalizado. Desde que llegó el profesor Alfaro el equipo ganó confianza y personalidad. Sabemos que enfrentaremos a una selección fuerte y local, pero nosotros también tenemos nuestras armas”, indicó.

Finalmente, Gómez valoró el apoyo de los paraguayos residentes en Estados Unidos, quienes acompañan diariamente a la Albirroja en San José y Los Ángeles.

“Sentimos muchísimo el cariño de la gente. Ver tantas banderas paraguayas y escuchar el aliento nos motiva todavía más para hacer un gran Mundial”, afirmó.

Diego Gómez resaltó el impacto positivo que tuvo Gustavo Alfaro desde su llegada a la selección paraguaya.

“El profe nos ayudó muchísimo. Nos dio la confianza que necesitábamos y nos hizo creer otra vez”, expresó el volante albirrojo.

El futbolista aseguró que el grupo atraviesa uno de sus mejores momentos anímicos y agradeció el respaldo constante del entrenador.

Diego Gómez palpita el estreno mundialista.
Diego Gómez palpita el estreno mundialista.

“Estoy muy contento de poder tener al profe Alfaro con nosotros. Gracias a él recuperamos la ilusión y logramos volver a una Copa del Mundo después de tantos años”, manifestó.

Gómez también remarcó el compromiso del plantel para afrontar el desafío mundialista y competir al máximo nivel frente a selecciones de jerarquía.

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