Diego Gómez: “Tenemos que disfrutar, pero también competir”

Diego Gómez también tomó contacto con los medios y destacó la importancia de volver a disputar una Copa del Mundo con Paraguay después de 16 años de ausencia.

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El mediocampista albirrojo aseguró que el grupo vive con mucha intensidad y emoción la previa del debut frente al seleccionado norteamericano.

“Estamos muy felices por estar acá. Sabemos todo lo que costó llegar al Mundial y ahora tenemos la responsabilidad de representar bien al país. Tenemos que disfrutar este momento, pero también competir y dejar todo dentro de la cancha”, manifestó entre lágrimas Gómez.

El futbolista resaltó además el crecimiento del equipo bajo la conducción de Gustavo Alfaro y el compromiso que existe dentro del plantel.

“El grupo está muy unido y mentalizado. Desde que llegó el profesor Alfaro el equipo ganó confianza y personalidad. Sabemos que enfrentaremos a una selección fuerte y local, pero nosotros también tenemos nuestras armas”, indicó.

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Finalmente, Gómez valoró el apoyo de los paraguayos residentes en Estados Unidos, quienes acompañan diariamente a la Albirroja en San José y Los Ángeles.

“Sentimos muchísimo el cariño de la gente. Ver tantas banderas paraguayas y escuchar el aliento nos motiva todavía más para hacer un gran Mundial”, afirmó.

Diego Gómez resaltó el impacto positivo que tuvo Gustavo Alfaro desde su llegada a la selección paraguaya.

“El profe nos ayudó muchísimo. Nos dio la confianza que necesitábamos y nos hizo creer otra vez”, expresó el volante albirrojo.

El futbolista aseguró que el grupo atraviesa uno de sus mejores momentos anímicos y agradeció el respaldo constante del entrenador.

“Estoy muy contento de poder tener al profe Alfaro con nosotros. Gracias a él recuperamos la ilusión y logramos volver a una Copa del Mundo después de tantos años”, manifestó.

Gómez también remarcó el compromiso del plantel para afrontar el desafío mundialista y competir al máximo nivel frente a selecciones de jerarquía.