Así como en Francia 1998 y Corea/Japón 2002, la Albirroja juega un 12 de junio

La espera de 16 años ha terminado. Hoy, viernes 12 de junio de 2026, la Selección Paraguaya de Fútbol hará su reaparición oficial en la máxima cita del balompié mundial. El combinado dirigido por Gustavo Alfaro debutará en el Grupo D frente a uno de los anfitriones, Estados Unidos, en el imponente Los Angeles Stadium (SoFi Stadium) de Inglewood, California.

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El encuentro está programado para las 22:00 (hora de Paraguay), precedido por una espectacular ceremonia inaugural conjunta. Sin embargo, más allá de la expectativa futbolística actual, la fecha elegida para el debut arrastra un misticismo histórico ineludible: el 12 de junio ya ha sido testigo de dos de las mayores gestas albirrojas en las Copas del Mundo modernas.

Francia 1998: El día que nació un muro impenetrable

El primer antecedente nos traslada exactamente 28 años atrás. El 12 de junio de 1998, Paraguay abría su participación en el Mundial de Francia enfrentando a la peligrosa selección de Bulgaria en el Estadio de la Mosson, en Montpellier.

Aquel partido, correspondiente al Grupo D de ese torneo, marcó el regreso de la Albirroja a los Mundiales tras doce años de ausencia. El resultado fue un aguerrido 0-0 que sirvió como carta de presentación para la legendaria defensa compuesta por José Luis Chilavert, Celso Ayala y Carlos Gamarra (quien terminó el torneo sin cometer una sola falta). Ese punto inicial fue el cimiento de la clasificación a los octavos de final, donde Paraguay caería con la frente en alto ante el posterior campeón, Francia, mediante el recordado “Gol de Oro” de Laurent Blanc.

Corea/Japón 2002: La épica clasificación en Seogwipo

Cuatro años más tarde, el calendario universal del fútbol volvió a cruzar los caminos de la Albirroja con el 12 de junio, aunque en un contexto muy diferente. En el Mundial de Corea/Japón 2002, el 12 de junio no guardaba un debut, sino una angustiosa definición de la fase de grupos.

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Paraguay llegaba al Estadio Mundialista de Jeju, en Seogwipo (Corea del Sur), obligado a vencer a Eslovenia por una diferencia de dos goles y esperando que España derrotara a Sudáfrica para avanzar a la siguiente ronda. Tras comenzar perdiendo y con un hombre menos por la expulsión de Carlos Humberto Paredes, el equipo dirigido por Cesare Maldini firmó una remontada épica.

Con un inolvidable doblete de Nelson “Pipino” Cuevas y un potente disparo de Jorge Luis Campos, Paraguay selló un 3-1 agónico. En paralelo, el triunfo español por 3-2 ante los africanos decretó la clasificación paraguaya a los octavos de final por diferencia de goles anotados.

El desafío del Mundial 2026

Hoy por la noche, el reloj unirá el pasado con el presente. La estadística histórica dicta que Paraguay marcha invicto un 12 de junio en las Copas del Mundo, acumulando un empate y una victoria.

Con figuras de la talla de Gustavo Gómez, Omar Alderete, Miguel Almirón, Antonio Sanabria y Julio Enciso, entre otros –éste último confirmado finalmente para el onceno oficial al igual que Orlando Gill, en el arco–, la Albirroja saltará al campo de juego dispuesta a hacer valer el peso de su historia y teñir de épica otra noche de 12 de junio.

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