Paraguay vuelve a jugar la Copa del Mundo después de 16 años

Paraguay regresa a la Copa del Mundo después de 16 años. Pasaron tres ediciones, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, para que la Albirroja vuelva a disputar el certamen más importante de selecciones. La espera terminó y desde las 22:00, hora de nuestro país, el combinado nacional entra en acción en el Mundial 2026. Transmiten ABC Cardinal 730 AM y Cardinal Romance 98.5 FM.

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Los dirigido por Gustavo Alfaro enfrentan a uno de los tres anfitriones: Estados Unidos. El partido, en el SoFi Stadium de Los Ángeles, es la apertura del torneo en suelo norteamericano y el tercero de la competencia luego de las victorias de México (2-0) y Corea del Sur (2-1) sobre Sudáfrica y República Checa respectivamente.

#MundialxABC | ALFARO CON LOS HINCHAS 🇵🇾



🤩El entrenador de la Albirroja se tomó el tiempo de firmar autógrafos y saludar a los hinchas en las afueras del hotel previo a ir a la conferencia de prensa.



➡️Los compatriotas agradecieron al profe Gustavo Alfaro el detalle de… pic.twitter.com/Q8j57DxfeP — ABC Deportes (@ABCDeportes) June 12, 2026

Paraguay, todos a disposición para el debut en el Mundial 2026

La selección paraguaya llega al estreno con los 26 convocados a disposición. Aunque no confirmó la alineación en la conferencia, Alfaro tiene definido a los once jugadores que juegan el primer encuentro del Grupo D, en el que también están Turquía y Australia, que debutan el domingo 14 de junio, a las 01:00, en el BC Place de Vancouver, Canadá.

La principal novedad en la formación es Julio Enciso. El delantero del Racing de Estrasburgo superó la lesión muscular, que fue más un golpe, descartando la rotura fibrilar. El canterano de Libertad entrenó el jueves con normalidad y es titular para acompañar en el ataque a Antonio Sanabria. Por su parte, ataja Orlando Gill.

#MundialxABC | ROQUE SABÍA COSITAS 👀



La leyenda de la Selección Paraguaya contó en charla con Chipi y Dani que no perdía la fe en ver a Julio Enciso ante Estados Unidos. Finalmente, la joya será titular 💎#ABCDeportes #ElJuegoQueSentimos #730AM #LaCasaDeLosParaguayos pic.twitter.com/zVL3g5aSGi — ABC Deportes (@ABCDeportes) June 11, 2026

La formación de Estados Unidos vs. Paraguay hoy en el Mundial 2026

Matt Freese; Alex Freeman, Miles Robinson, Tim Ream, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams, Sergiño Dest; Malik Tillman, Christian Pulisic y Folarin Balogun.

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La formación de Paraguay vs. Estados Unidos hoy en el Mundial 2026

Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Diego Gómez, Andrés Cubas, Damián Bobadilla, Miguel Almirón; Julio Enciso y Antonio Sanabria.