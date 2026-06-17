Dos bajas sensibles complican las variantes de Alfaro para enfrentar a Turquía

La selección paraguaya podría sufrir dos bajas importantes para el compromiso frente a Turquía, programado para este viernes a las 20:00 de Santa Clara, California (00:00 del sábado en Paraguay), por la segunda fecha del Grupo D del Mundial 2026.

Las lesiones de Ramón Sosa y Gustavo Caballero generan preocupación en el cuerpo técnico encabezado por Gustavo Alfaro, principalmente por la pérdida de alternativas en un sector clave como el ataque.

Sosa arrastra una molestia en el tobillo desde su participación con Palmeiras y la dolencia se habría resentido durante el encuentro frente a Estados Unidos en el debut mundialista. El extremo continúa realizando trabajos diferenciados y su presencia ante Turquía aparece muy comprometida.

Por su parte, Gustavo Caballero también presenta una molestia muscular que lo mantendría fuera de consideración para el choque que se disputará en el Levi’s Stadium de Santa Clara.

Si bien ninguno de los dos forma parte habitual del equipo titular, ambos representan piezas importantes dentro de la rotación ofensiva de la Albirroja por sus características de velocidad, desequilibrio y capacidad para jugar en diferentes posiciones del frente de ataque.

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La posible ausencia de ambos futbolistas limita considerablemente las opciones de recambio para Alfaro, que pierde dos jugadores capaces de cambiar el ritmo de un partido desde el banco de suplentes.

Ante este panorama, gran parte de la responsabilidad ofensiva recaería en Julio Enciso, quien continúa evolucionando favorablemente y aparece como el principal futbolista capaz de aportar velocidad, creatividad y desequilibrio en ataque junto a Isidro Pitta.

El cuerpo técnico aguardará el entrenamiento de esta tarde en San José, que coincidirá con la noche paraguaya, para evaluar la evolución física de ambos jugadores y comenzar a definir la nómina definitiva para un encuentro que puede marcar el futuro de Paraguay en el Mundial 2026.