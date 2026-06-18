Alfaro desde el estadio Live’s en Santa Clara: “No hay tiempo para lamentarse”

A horas del trascendental partido frente a Turquía por la segunda fecha del Grupo D del Mundial 2026, el entrenador de la selección paraguaya, Gustavo Alfaro, dejó un mensaje de serenidad y confianza, pese al duro golpe que significó la derrota ante Estados Unidos en el estreno.

“El fútbol actual tiene mucho acceso a la información y es difícil, cuando las pulsaciones están altas, ser racional. Hay que decir lo justo y necesario”, expresó el seleccionador al referirse a las repercusiones que dejó el debut mundialista.

El técnico reconoció el impacto que tuvo la caída en Los Ángeles, aunque remarcó que el calendario obliga a mirar hacia adelante de manera inmediata.

“Todos sufrimos una gran frustración, pero no hay tiempo para lamentarse. Hay desafíos por delante de forma inmediata y, en vez de estar preocupados, debemos estar ocupados y programando lo que viene”, sostuvo.

Alfaro manifestó que espera una imagen diferente de Paraguay en Santa Clara y recordó que tanto la Albirroja como Turquía llegan con la necesidad de sumar.

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“Uno espera que el partido de mañana sea distinto. Sabemos que tanto nosotros como Turquía necesitan ganar y esta competencia no te permite detenerte ni lamentarte. Hay que seguir”, afirmó.

El entrenador destacó además el trabajo realizado por el plantel durante los últimos días de preparación.

“Hemos trabajado mucho. Estoy contento con los entrenamientos de los chicos y esperamos poder plasmarlo mañana en la cancha. Tenemos enfrente jugadores de mucha jerarquía, pero confiamos mucho en que Paraguay vuelva a ser Paraguay”, señaló.

Sobre el análisis del rival, Alfaro consideró que Turquía mereció mejor suerte en su debut frente a Australia.

“Me parece que será un partido diferente. Australia hizo el partido perfecto, cerró los espacios y transformó sus virtudes en una ventaja. Turquía tuvo la posesión, generó situaciones, pero el fútbol es así de cambiante. No importa la jerarquía ni los antecedentes, todo puede pasar”, analizó.

El seleccionador también confirmó la continuidad de Orlando Gill bajo los tres palos, despejando cualquier duda respecto a la portería.

“Lo de Orlando Gill no pasa por los goles recibidos. Fueron golazos. Él será nuevamente el arquero”, aseguró.

Asimismo, explicó las razones de la inclusión de Matías Galarza en el mediocampo para este encuentro.

“Matías tiene una capacidad muy grande para adaptarse. Ha jugado muy buenos partidos y nos da argumentos para estar en el equipo. Aunque se repitan nombres, cada partido es diferente”, comentó.

Finalmente, Alfaro dejó una reflexión sobre la competitividad y la confianza en el fútbol de selecciones.

“En el fútbol magia no se puede hacer. O la tenés o no la tenés. Pero eso no significa que no puedas pelear ni ser competitivo. Es una cuestión de confianza y de asumir riesgos”, concluyó el entrenador albirrojo.

Paraguay enfrentará a Turquía este viernes desde las 20:00 de California (00:00 del sábado en Paraguay) en el Levi’s Stadium de Santa Clara, en un partido que puede definir gran parte de su futuro en el Mundial 2026.