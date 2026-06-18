Paraguay busca recuperse frente a Turquía en el Mundial 2026

La selección paraguaya buscará recuperar terreno en la madrugada este del sábado cuando enfrente a Turquía por la segunda fecha del Grupo D del Mundial 2026.

Luego de la estrepitosa derrota por 4-1 ante Estados Unidos en el estreno mundialista, el plantel albirrojo llega con el ánimo renovado y la convicción de conseguir un resultado positivo que le permita seguir con posibilidades de clasificación a la siguiente ronda.

El compromiso se disputará este viernes 19 desde las 20:00 de California (00:00 del sábado en Paraguay) en el Levi’s Stadium de Santa Clara, escenario con capacidad para 68.000 espectadores y donde se espera una importante presencia de aficionados paraguayos.

El equipo dirigido por Gustavo Alfaro tiene definida la formación y presentará dos modificaciones con relación al once que arrancó frente a los norteamericanos.

En el mediocampo ingresará Matías Galarza en reemplazo de Damián Bobadilla, mientras que en la ofensiva Isidro Pitta ocupará el lugar de Antonio Sanabria. El resto de la estructura se mantendrá sin cambios.

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De esta manera, Paraguay formará con Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Junior Alonso; Matías Galarza, Diego Gómez, Andrés Cubas y Miguel Almirón; Julio Enciso e Isidro Pitta.

Para la Albirroja será un partido determinante, ya que una nueva derrota dejaría muy comprometidas sus aspiraciones en el certamen. Por el contrario, una victoria le permitiría llegar con opciones a la última fecha de la fase de grupos.

Árbitros del encuentro

El partido será dirigido por el salvadoreño Iván Barton.

Asistentes: David Morán (El Salvador) y Antonio Pupiro (Nicaragua).

Cuarto árbitro: Oshane Nation (Jamaica).

Quinto árbitro: Caleb Wales (Trinidad y Tobago).

VAR: Khamis Al Marri (Qatar).