Alfaro y la apuesta por Matías Galarza: “Tiene la camiseta pintada en la piel”

La victoria de Paraguay ante Turquía dejó mucho más que tres puntos y un festejo desaforado. Dejó la confirmación de que Gustavo Alfaro lee los partidos con un bisturí en la mano. El gran acierto de la jornada tuvo nombre y apellido: Matías Galarza, el jugador que terminó dándole el triunfo a la Albirroja y que justificó con creces la apuesta del DT.

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En una conferencia de prensa, el entrenador argentino no escatimó en elogios para Galarza, destacando su sentido de pertenencia y su capacidad para sacrificarse por el equipo: “Mati te da la amplitud. Lo que yo le decía: él tiene profundidad y él te llega al gol. Es un valor agregado. Con nosotros, para mí, tiene la camiseta pintada en la piel. La piel la tiene pintada con el color de la camiseta paraguaya, porque Mati está hecho para esta camiseta. Lo ponés y siempre responde; son de esos que nunca te van a dejar a pie”.

El plan para anular a Kenan Yıldız y Arda Güler

Lejos de quedarse solo en el romanticismo de la entrega, el estratega albirrojo desmenuzó el entramado defensivo. Explicó por qué la presencia del canterano de Olimpia era vital para neutralizar a las figuras de Turquía, resignando quizás un poco de brillo ofensivo con nombres como Maurício, pero ganando un orden táctico inquebrantable. “Entonces, con él teníamos la profundidad, teníamos el cierre defensivo. Porque el cierre defensivo, cuando nosotros teníamos que tratar de que Kenan Yıldız no quede en una posición de uno contra uno... Si bien Juan Cáceres lo marcó muy bien, Andrés Cubas iba a tener que hacerle el dos contra uno. Y si Andrés iba a hacerle el dos contra uno, Diego Gómez tenía que cerrar y Mati tenía que cerrar, porque si no ellos se encontraban en ese carril central para poder filtrar por adentro. Y eso, a lo mejor, si yo lo hubiese puesto a Miguel Almirón de ese lado o lo hubiese puesto a Mauricio del otro lado, hubiésemos ganado en fútbol, pero no en un cierre donde nosotros entendíamos que este era un partido para ganarlo de contragolpe, porque los espacios estaban”, detalló el técnico.

El rompecabezas de Alfaro consistía en una marca escalonada y móvil, diseñada específicamente para desgastar la generación de juego rival: “Eso es lo que me daba Mati: me daba el equilibrio de poder estar siempre bien posicionado defensivamente, poder doblar marcas sobre la zona de Kenan Yıldız, tomarlo a Arda Güler cuando Güler se iba a hacer de la pelota. Le dije que se iba a tirar a la posición como un lateral derecho para empezar a lanzar de ahí. Esa era la zona donde lo tenía que marcar Mati, porque ahora a Güler había que tomarlo en la zona donde él se iba moviendo. Entonces había veces que lo iba a tener que tomar Mati, había veces que lo iba a tomar Andrés o había veces que lo iba a tener que tomar Diego. Pero siempre había que tomarlo, porque de esa manera había que dejarlos que vayan por afuera y después que nos tiren centros por los costados”.

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Sufrimiento, equilibrio y el premio del gol

El panorama se complicó en la segunda mitad cuando Paraguay quedó en inferioridad numérica. Allí, el plan original mutó hacia la resistencia pura, donde la figura del jugador de River Plate volvió a multiplicarse para compensar los embates aéreos generados por el central turco, Abdulkerim Bardakcı. Al respecto, Alfaro analizó: “Y fundamentalmente, tener cuidado con el tema de Bardakcı por el remate que él tiene. Fíjense que en el segundo tiempo, al quedar con un hombre nosotros de menos, muchas pelotas —las pelotas más peligrosas— vinieron desde el central izquierdo de Turquía lanzadas hacia la posición del punto del penal. Entonces ahí a nosotros nos faltaba el hombre para ponerlo en esa zona, para que no puedan progresar en ese sector ahí”.

Finalmente, el DT cerró su análisis destacando cómo el fútbol terminó premiando al jugador que mejor entendió el libreto: “Entonces nos dio esas cosas: nos dio esa compensación, ese equilibrio, esa profundidad en ataque y el valor agregado que él siempre tiene cuando se pone esta camiseta, que es una cuota de gol que sabés que la podés llegar a tener con Mati”.