Diego Gómez: “Jugamos contra todo, estuvimos concentrados, tuvimos actitud”

Paraguay recuperó la sonrisa en la máxima cita mundialista. En un partido no apto para cardíacos, la Selección paraguaya de fútbol logró un triunfo vital ante Turquía, sumando sus primeros tres puntos y reavivando la ilusión de meterse en la siguiente instancia del Mundial de Norteamérica.

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El mediocampista Diego Gómez, analizó el enorme desgaste del equipo tras el pitazo final. A pesar de la épica victoria, el mediocampista no ocultó la complejidad del cruce: “La verdad es que fue un partido complicado. Tuvimos una victoria muy importante hoy; sabíamos que iba a ser un partido difícil. Jugamos contra todo hoy, pero los muchachos estuvieron muy bien: estuvimos concentrados, tuvimos actitud en todos los partidos. Por suerte tuvimos una victoria muy importante, y ahora, ya pensar en el próximo partido”.

La gran alarma de la jornada se encendió al minuto 67, cuando el oriundo de la compañía Mburika Retã tuvo que retirarse del campo de juego acusando una molestia en su rodilla derecha. Sin embargo, el propio futbolista se encargó de desactivar las preocupaciones de la hinchada al ser consultado sobre cómo terminó el partido: “Un poco por el desgaste, un poco cansado la verdad, pero la verdad que estoy bastante bien. No creo que nada grave en la rodilla; ahora a descansar y ya pensar en el próximo partido”.

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Este triunfo funciona como un bálsamo de confianza indispensable para el plantel albirrojo, que venía golpeado tras el debut. Al hablar de la fortaleza que inyecta este resultado, el volante fue contundente: “Obviamente esto nos da mucha confianza después de una dura derrota que tuvimos en el primer partido. Pero bueno, le pedimos a toda la gente que crea en nosotros, que nosotros vamos a dar el 110%. Nos queda una final más y vamos a seguir así para poder lograr la clasificación”.

Sin tiempo para festejos prolongados, el cuerpo técnico y los jugadores ya proyectan la última fecha de la fase de grupos. Se viene Australia, un rival caracterizado por su rigor físico, y jugador del Brighton & Hove Albion dejó en claro que ya están estudiando la estrategia para contrarrestarlos: “Sí, estuvimos viendo el partido que jugamos contra Turquía. Los jugadores de Australia son bastante buenos. Nosotros vamos a buscar un plan para ejecutar esta semana y, así como te dije, vamos a descansar bien ahora y vamos a buscar ya para siempre”.