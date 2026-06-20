Matías Galarza: “Esta es la raza guaraní, eso no se negocia, quedó demostrado en la cancha”

Tras lo que fue el gran triunfo ante Turquía, el autor del tanto ganador, Matías Galarza, no ocultó su inmensa felicidad y comenzó destacando lo que significa marcar en esta cita internacional: “La verdad que no hay nada más lindo que marcar un gol en esta competencia. Como lo he dicho, es el escenario más lindo, el más importante del mundo. Así que estoy feliz de poder ayudar al equipo, ayudar a Paraguay”.

Con la adrenalina a tope por el resultado, el futbolista dedicó unas palabras de optimismo para toda la hinchada paraguaya: “Es una noche única para mí, creo que va a ser inolvidable en mi vida. Y espero que todo el pueblo paraguayo esté festejando, esté vibrando; y que Paraguay siempre estuvo vivo, y a la fe en la que vivimos, ¡estamos más vivos que nunca!”.

Al repasar la jugada del gol que hizo gritar a todo un país, el volante confesó la tremenda descarga de energía que sintió en ese instante: “Esto no termina acá. La verdad que yo no sé ni cuántos minutos iba, ni nada. Cuando vi entrar la pelota, salí corriendo para todos lados; no sabía qué hacer. Se vienen un montón de cosas a la cabeza. Y por suerte pude ayudar. Yo siempre digo que voy a hacer lo mejor para el equipo. Y bueno, ahí pude dar mi granito de arena, y espero seguir dando”.

Finalmente, al analizar el contexto adverso en el que consiguieron la victoria, el mediocampista valoró la justicia del resultado: “El gol fue una sensación única. Yo siempre me imagino los partidos, en dónde llegar. La verdad que ni en mi mejor sueño imaginé llegar con este contexto: con un estadio lleno, con un jugador menos y ganando. Cuando terminás el partido, se te vienen muchas cosas a la cabeza. Por todo lo que pasamos, por todo lo que pasó en el grupo, por todo lo que se dijo. Yo creo que hoy la justicia estuvo para nuestro lado. El equipo se lo merecía; el pueblo de Paraguay se merecía también esta victoria. Esta es la raza guaraní. Eso no se negocia, y quedó demostrado dentro de la cancha”.

El sacrificio por el equipo y el renacer de la Albirroja

Al ser consultado sobre cómo está el grupo después del debut y cómo terminó el partido físicamente tras jugar en múltiples posiciones tácticas, el volante dejó en claro su absoluta disposición para el esquema de Gustavo Alfaro: “Como dijo el profe en la conferencia y dije yo también: donde el equipo me necesite, yo voy a dar el 100. Ya sea de defensor central, de arquero, no sé, lo que sea... Yo voy a dar lo mejor de mí, voy a aportar. Y nada, hoy por suerte con un jugador menos creo que lo demostramos, y salió la raza guaraní que nos identifica”.

Galarza también reflexionó sobre las adversidades del partido y cómo el destino los puso a prueba para relucir la mística del equipo: “Se habló mucho, por eso digo que hoy Dios quiso que juguemos con un jugador menos para demostrarle a la gente que la raza guaraní está intacta, que es lo que nos caracteriza. Y, por suerte, espero que estén disfrutando, que haya valido la pena madrugar, y que disfruten y que sigan hasta el final”.

Con la mira puesta en el decisivo cierre de la fase de grupos frente a Australia, el goleador remarcó con firmeza los méritos de este plantel: “Este equipo es merecedor de que la gente confíe, merecedor de la victoria. Y merecedor de que el partido que viene vamos a jugar como una final más. Hoy demostramos que la raza guaraní sigue intacta; que a lo largo de lo que fue todo este trayecto de Eliminatorias, en los amistosos, en todo, eso fue lo que nos anticipó a nosotros. Y sí, fue un balde de agua fría el primer partido, pero bueno, ya estamos, llegamos, y nada. Así que festejaremos hoy, el domingo, el Día del Padre, y el lunes ya vamos a encarar, como tiene que ser, el Mundial”.

Respuesta contundente al supuesto “bajón”

El mediocampista también aprovechó los micrófonos para referirse al rumor surgido en la previa que aseguraba que estaba afectado anímicamente por su situación con River Plate, respondiendo con total desparpajo: “Cuando se dicen mentiras... No me gusta estar en el medio del quilombo, les pido disculpas, pero yo me río de esas cosas. Después sí llega un punto en el que le dan vida a las mentiras, y uno, lastimosamente, tiene que salir a aclarar cuando uno está jugando un Mundial, cuando uno tiene que estar alentando, diciendo buenas cosas, tirando del mismo lado. Pero bueno, cada uno sabe lo que dice, se hace cargo. Y nada, a mí no me afectó para nada, soy sincero. Así que feliz, y bueno, ¡vamos, Paraguay, carajo!”.