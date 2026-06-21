A España le sirve un empate ante Uruguay para avanzar de fase

La Selección Española de Fútbol enderezó su rumbo en la gran cita mundialista de la mejor manera posible. Luego de un deslucido debut sin goles ante Cabo Verde, el combinado dirigido por Luis de la Fuente recuperó su mejor versión y consiguió una aplastante goleada por 4-0 ante Arabia Saudí.

Con este resultado, España suma cuatro unidades y se posiciona como el único líder del Grupo H, quedando en una situación inmejorable de cara a la última fecha de la fase de grupos. Gracias a la diferencia de gol conseguida ante los asiáticos, a la Roja le alcanzará con un empate en la jornada de cierre para asegurar matemáticamente su boleto a los dieciseisavos de final.

Las cuentas de la Roja para adueñarse del grupo

El panorama es sumamente favorable para el conjunto español. Además de que la igualdad le garantiza la clasificación, España sería primera de grupo si empata y Cabo Verde no logra vencer a Uruguay por una diferencia mayor a cuatro goles. Por supuesto, una victoria de España ante los sudamericanos le garantizaría su clasificación como líder absoluto sin depender de ningún otro resultado.

Por su parte, el encuentro entre Uruguay y Cabo Verde finalizó con un vibrante empate 2-2. Este marcador dejó a ambas selecciones igualadas con dos puntos en la tabla, mientras que Arabia Saudí cierra el grupo en el fondo con apenas una unidad en su casillero.

Cita de honor frente a la Celeste y posibles rivales en el horizonte

El próximo gran desafío de España será una auténtica batalla táctica. El partido ante la Celeste, comandada desde el banquillo por el experimentado Marcelo Bielsa, se disputará el próximo 26 de junio en la ciudad de Guadalajara, México, en lo que promete ser uno de los duelos más atractivos de la primera fase.

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Si la lógica impera y España logra clasificarse entre las dos primeras de su zona, los cruces de eliminación directa ya empiezan a asomar en el radar. Dependiendo de la posición final en la que termine (primera o segunda), la Roja se enfrentaría en la siguiente instancia a uno de los dos clasificados del Grupo J, una zona de alto peligro integrada por las selecciones de Argentina, Austria, Jordania y Argelia.